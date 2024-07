L’Ajuntament de Manresa defensa que el dèficit del bus per viatger és el més baix en 16 anys

El cost i el dèficit del bus urbà de Manresa van assolir l’any passat sengles xifres rècord, 3,5 i 2,3 milions d’euros, respectivament, però l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem defensa que hi ha una altra forma de llegir les dades, ja que si es divideixen pel nombre de viatgers el resultat és el més baix en 16 anys: 1,21 i 0,79 euros, respectivament.

Així que si en comptes de prendre en consideració les xifres absolutes en quant a cost total i dèficit es posen en relació amb el nombre de persones a les quals es va donar servei, les dades són les millors en ambdós casos des de l’any 2007.

A més, l’Ajuntament considera que cal tenir en compte l’increment de l’IPC, que entre 2004 i 2023 va augmentar el 53,1%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per al govern municipal qualsevol comparativa hauria de tenir en compte aquest paràmetre, ja que, òbviament, la xifra de dèficit inclou l’increment de preus en general (costos de personal i combustible, per exemple). Així que si es fa la comparativa en xifres absolutes «caldria tenir en compte l’increment de l’IPC i l’increment dels successius pressupostos municipals», afirma.

Un altre aspecte a tenir en consideració és que el cost per als viatgers també és el més barat des de 2007. Tot i això, els ingressos per venda de bitllets se situen per damunt d’1,2 milions, la tercera xifra més alta de recaptació els darrers 20 anys.

Rècord de viatgers

Per al govern municipal continua sent important subratllar que el bus urbà de Manresa va trencar el 2023 tots els rècords de viatgers assolits fins ara i va transportar en un any un total de 2.878.647 persones. Mai abans havien estat tantes.

A més a més, l’augment respecte de l’any anterior va ser molt significatiu. L’increment va ser del 33%, amb un total de 709.959 usuaris més que el 2022. La mitjana diària d’usuaris en dies feiners va ser de 9.756 viatgers, tot i que el mes de novembre va ser de 12.727 persones, mentre que el nombre màxim de viatgers diaris es va assolir el dia 3 d’octubre, amb 13.479 persones.

L’increment de viatgers es va produir en totes les línies, amb més d’un 30% en cada una d’elles. Les línies que més van créixer van ser les de festius (L6 i L7), amb un 51%, i la L5 (Sant Pau – Viladordis), amb un 47%. A nivell absolut, la línia que més va augmentar va ser la L8 (Perimetral), que ja supera el milió de viatgers, amb 1.091.058 passatgers totals (35% més respecte de l’any anterior).