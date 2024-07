L’empresa externa que farà el manteniment de Manresa començarà a treballar el setembre

L’Ajuntament de Manresa ha adjudicat a l’empresa manresana Vilà Vila el contracte per fer tasques de manteniment a la ciutat per valor de mig milió d’euros a l'any. Al setembre, un cop hagi acabat la Festa Major, es posarà en marxa aquest nou servei que el consistori ha externalitzat i que haurà de complementar i reforçar la tasca que ja fa la brigada de Manteniment pròpiament municipal. Aquests treballs se centraran en petites reformes de paviments de voreres i calçades, treballs de pintura o per arreglar mobiliari urbà.

Segons la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, en cap cas l’empresa externa no substituirà ni el personal ni la feina de la brigada de Manteniment. «A més a més la intenció del govern és reforçar la brigada» amb més personal.

L’Ajuntament compta amb diverses brigades de manteniment, ha explicat Romero. La brigada del cementiri, d’equipaments, de magatzem i la de via pública. Aquesta última està formada per tres operaris, un pintor i l’encarregat. Per diverses circumstàncies, els darrers anys no s’ha ampliat, i ara s’ha optat per externalitzar la feina. Quan el govern va anunciar aquesta externalització hi va haver protestes tant de treballadors municipals com de grups polítics municipals. Es va arribar a debatre en un ple municipal.

El pla del 2024

Romero ha fet aquestes declaracions a la presentació de la campanya de millora de l’espai públic 2024 que començarà el setembre.

Totes les actuacions previstes ja s’han aprovat i adjudicat per valor d’un milió i mig. El milió és el que s’ha anat destinant els últims 7 anys en arranjament de voreres, calçades, parcs infantils i camins rurals. I el mig milió és el que es destina a manteniment a càrrec de l’empresa externa Vilà Vila. El contracte es va adjudicar en un concurs públic en el qual es van presentar tres empreses més.

En aquest cas es tracta d’un contracte de dos anys prorrogable a dos anys més -un i un- a raó de mig milió cada any. Això vol dir que del setembre fins al desembre s’hauran d’invertir el primer mig milió.

«Els tècnics municipals ja han localitzat on s’ha d’intervenir», ha comentat Romero. «Ja hi ha un paquet d’actuacions per reparar calçades, voreres, reparar camins i mobiliari urbà. També hi haurà un paquet important de senyalització horitzontal als carrers principals». Es tracta d’actuacions «que ja s’han fixat, però que poden estar subjecte a variacions sobre la marxa. Potser s’han d’arreglar dos metres quadrats d’una vorera i se n’han d’acabar fent cinc».

Passada la Festa Major, el setembre, també es posarà en marxa el Pla de Millora de l’Espai Públic 2024. Es destinaran un milió, d’euros a voreres, calçades, parcs infantils i camins rurals.

Voreres i carrers

Es culminarà la millora de la vorera de l’avinguda de les Bases de Manresa, que s’ha anat fent per trams els darrers anys. Només quedarà pendent el tram més pròxim a la plaça Creu Guixera. També hi haurà obres a la plaça de la Pau de la Font dels Capellans per fer-la totalment accessible amb rampes amb tot l’entorn i al carrer Pep Ventura per refer voreres alçades per arrels dels arbres.

Pel que fa a calçades, es preveu pavimentar 13 carrers, amb una inversió de 350.000 euros. S’actuarà als carrers Àlvar Aalto, Amat i Piniella, Bases de Manresa, Ferrer Vidal, mossèn Serapi Farré, Passeig de Pere III, Puig i Cadafalch, Roger de Flor, Rosa Sensat, Sant Jaume, Sant Llàtzer, Sant Magí i Sant Maurici.

Hi haurà millores a parcs infantils, amb una actuació destacada al del carrer Sant Magí de la Sagrada Família, amb una inversió de 88.000 euros que permetrà renovar-lo de dalt a baix, i el del carrer Ferrer i Vidal, a Valldaura, on es destinaran 43.000 euros.

Al pla de millora del 2023, que va culminar a principis d’aquest any, ha vist com es feia nou el parc infantil dels Panyos i el del carrer Josep Arola de la nova Parada.

Finalment els camins rurals s’enduran 80.000 euros.