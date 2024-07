Un ramat de 120 cabres en transhumància travessarà el centre de Manresa aquest diumenge

Un ramat de 120 cabres en transhumància arribarà aquest divendres a Manresa, on passarà dues nits. El diumenge, reprendrà el seu camí i passarà pel centre de la ciutat, per punts com la plaça de Sant Domènec o part del passeig de Pere III. Aquest fet donarà el tret de sortida a la Festa del Tomàquet d’enguany, que ha programat actes per al llarg de tota la setmana vinent, i que tindrà el seu punt culminant amb el Mercat del Tomàquet, dissabte 27 de juliol al matí.

La presència d’aquest ramat transhumant a Manresa serà una oportunitat única per conèixer una tradició que ve de molt lluny, i que es vol posar en valor de nou. Per aquesta raó, a part de l’arribada i la sortida, que estan obertes al públic també s’han programat activitats per donar a conèixer l’activitat ramadera i agroalimentària.

Els animals arribaran a la zona de Can Poc Oli, el divendres, als voltants de les set de la tarda. El dissabte, els animals passaran el dia a la zona pasturant i recuperant forces abans d’emprendre el camí de nou. Per apropar l’activitat ramadera a la ciutadania, el dissabte, a les 9 del matí, es portarà a terme una demostració de munyida de cabres. L’activitat és gratuïta, però com que les places són limitades cal inscriure’s clicant aquí. Tot seguit, a dos quarts de dotze es farà una demostració d’elaboració de formatges. Una activitat també gratuïta i amb inscripció prèvia. A dos quarts de set de la tarda, l’espai Plana de l’Om acollirà un cinefòrum en el qual es projectarà el film “Roques, tota muntanya llegendària té les seves amazones” i tot seguit es farà una taula rodona amb pastors i autors del documental.

El recorregut

El diumenge serà el moment en el qual les cabres s’aproparan més a la ciutadania ja que en la represa del seu camí travessaran carrers del centre de Manresa. El ramat sortirà a les nou del matí de Can Poc Oli, passarà per la Torre de Santa Caterina (9.45 h) travessarà el riu Cardener pel Pont Vell (10 h), es dirigirà cap a la plaça de la Reforma i enfilarà el passeig de la República fins a Sant Domènec (10.25 h). Recorrerà el passeig de Pere III fins a la plaça d’Espanya, per anar fins al carrer Abat Olib a (10.40 h), passant pels carrer Soler i March, Carrasco i Formiguera i d’Aragó. Després es dirigirà cap al carrer Concòrdia i el parc de Can Font. Després, el ramat deixarà la trama urbana de la ciutat, tot seguint el camí cap als prats de la Cerdanya.

Crida a acompanyar el ramat

L’organització fa una crida a acompanyar el ramat en la seva arribada i la sortida de la ciutat, ja sigui al llarg de tot el recorregut, en un tram, o veure’l en un punt concret. Les cabres faran el recorregut per la ciutat, acompanyades d’un pastor i un gos d’atura, i amb el suport de la Policia Local. Darrere del ramat hi haurà un equip del servei de recollida de residus i neteja viària que farà la neteja de la calçada després del pas dels animals. Pel que fa a les afectacions de trànsit seran puntuals, ja que es tallarà la circulació de vehicles pels carrers afectats i les seves cruïlles només durant el pas del ramat, que es preveu que sigui ràpid.

Can Poc Oli, una finca en renaturalització

El passat mes de maig un ramat de cavalls ja va fer estada a Can Poc Oli. Es tracta d’una finca destinada a un projecte de renaturalització que vol maximitzar la seva biodiversitat recuperant els processos naturals que sostenen i transformen els ecosistemes, com ara les pertorbacions generades pels ramats d'herbívors, que fertilitzaran el sòl i consumiran herba i branques d'arbres, ajudant a mantenir un prat obert.

Com el ramat de cabres que arribarà divendres, els cavalls feien la transhumància seguint el camí de ramader de Marina, que uneix el Garraf i el Penedès amb la Cerdanya, passant per Manresa. És una ruta històrica impulsada per l’associació camí ramader de Marina. Precisament en el ple municipal de demà dijous, se sotmetrà a votació l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a aquesta entitat, que té com a objectius la reivindicació de la transhumància, el món pastorívol i els camins ramaders, la protecció cultural i ambiental del territori i la seva promoció turística seguint els criteris de sostenibilitat.

La Festa del Tomàquet continua tota la setmana

El pas i estada del ramat de cabres a Manresa suposarà l’inici de la Festa del Tomàquet que enguany arriba a la seva vuitena edició. Al llarg de tota la setmana, es portaran a terme diferents activitats, entre les quals destaquen les de caire gastronòmic, per promocionar i donar a conèixer aquest producte, les seves varietats i la versatilitat que té a la cuina. En aquesta edició, la festa tindrà l’ou i Artés com a producte i municipi convidats. El punt culminant de la festa, serà el dissabte 27 amb el mercat del tomàquet al passeig de Pere III, davant del Casino. El programa complet es pot consultar clicant aquí.