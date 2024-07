Tall de trànsit a un tram de la caretera de Can Poc Oli de Manresa, aquest dijous

Aquest dijous, entre les 9 del matí i les 7 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles a la carretera C-1411b, la de Can Poc Oli, entre l'accés al barri de la Guia i l'estació de trens de rodalies de Renfe.

El tall ve motivat pels treballs d'asfaltatge del Projecte de Passera Pont Vell - Estació del Nord, itinerari de connexió Pont Vell amb el transport públic.

D'aquesta manera:

Els vehicles accediran i sortiran del barri de la Guia des de la carretera C-55.

Els vehicles accediran i sortiran de l'aparcament de l'Estació de Rodalies des del Pont de la Reforma.

Es mantindrà l'itinerari de vianants des del Pont de la Reforma fins a l'accés al barri de la Guia per l'interior de l'aparcament de l'Estació de Rodalies.

Els treballs de prolongació de la passera de vianants que connectarà el Pont Vell amb l’estació de la Renfe van començar el passat mes de març.

Tenen un pressupost de mig milió d’euros que aporten els fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), adreçat a la recuperació del patrimoni històric per a ús turístic a Manresa, com a destí final del Camí Ignasià.

Els treballs tenen l’objectiu de millorar i fer més segurs els itineraris de vianants al costat sud del riu Cardener sense haver d’utilitzar els espais de l’estació de Renfe i fer-los compatibles amb el trànsit de vehicles en doble sentit de circulació de la carretera C-1411b, que és de titularitat de la Diputació de Barcelona.