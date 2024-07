Aigües de Manresa incrementa mesures per lluitar contra les algues del llac de l'Agulla

Aigües de Manresa i el centre tecnològic Eurecat s’han aliat per evitar el creixement excessiu d’algues al llac del parc de l’Agulla, fet que deteriora la qualitat de l’aigua. L’estudi proposa una estratègia global per anticipar-se a les floracions d’algues, determinar la seva tipologia i aplicar tractaments més efectius per mantenir l’esmentada qualitat de l’aigua.

El llac de l’Agulla és el principal dipòsit d’aigua de Manresa i de 12 municipis més de l’entorn. És la reserva que té abans que l’aigua passi als dipòsits nous, on rep els tractaments necessaris perquè es distribueixi per les llars. El llac funciona com un filtre biològic i natural previ a l’entrada a la planta dels dipòsits nous.

La floració d'algues

Els darrers anys hi ha hagut moments que ha experimentat episodis de floració d’algues. És el que s’anomena eutrofització, segons explica Aigües de Manresa en un comunicat. Un excés de nutrients que fa que les algues floreixin i es multipliquin. La qualitat de l’aigua sent ressent. Generalment, ha afectat el gust i el color, però pot provocar reaccions al·lèrgiques.

Per prevenir aquestes floracions Aigües de Manresa, que és qui gestiona el llac, ha encomanat l’estudi a Eurecat, que l’ha dut a terme el darrer any.

N’han sortit recomanacions, algunes de les quals ja s’han començat a implementar, com l’increment de la renovació de l’aigua en períodes càlids. Unes obres que es van fer a principis de l’any passat per construir tres sortides laterals han permès millorar aquesta circulació, però la sequera ha impedit portar a terme aquesta acció completament fins ara.

També es millorarà la gestió dels sediments. Actualment, hi ha una bomba d’aspiració que evita l’augment dels fangs al fons del llac, però s’estudiarà si hi pot haver una fórmula per treure’n. S’implantarà un sistema d’alerta que utilitza imatges per satèl·lit i intel·ligència artificial, i s’ampliaran els punts de recollida d’aigua per fer mostreig.

El filtre verd

L’estudi també suggereix ampliar el filtre verd amb plantes submergides. Al llac hi ha unes illes flotants amb unes plantes anomenades phragmites. És un sistema de control natural contra les algues que es podria complementar amb altres plantes.

Finalment, s’ha dut a terme un estudi per avaluar l’impacte dels peixos sobre la qualitat de l’aigua. La major part dels peixos que hi ha al llac són espècies invasores que generen nutrients que afavoreixen la floració de les algues en qüestió.

Aigües de Manresa dona consells als visitants del parc de l’Agulla perquè contribueixin a millorar la qualitat de l’aigua del llac. Recomana gaudir de l’espai sense alterar l’equilibri de l’aigua. No alimentar els ànecs perquè això genera matèria orgànica i nutrients, i evitar que les mascotes es banyin al llac.