El youtuber manresà Jordi Wild revela l'estratosfèrica xifra que guanya al mes

Fa més d'una dècada que el manresà Jordi Carrillo -àlies Jordi Wild- crea continguts a les xarxes socials. Des del 2013, el bagenc s'ha consolidat com un dels youtubers més populars de l'Estat gràcies al seu canal El Rincón de Giorgio i al pòdcast The Wild Project, distingit per Spotify com el més escoltat de l'Estat dels últims tres anys. Precisament, ha estat aquest darrer projecte el que el fa guanyar cada mes una suma important de diners.

Així ho ha revelat el manresà al pòdcast La Placita Amarilla. Preguntat per quant ha estat el màxim que ha arribat a guanyar en un mes, Carrillo havia d'escollir entre beure un xopet o respondre la qüestió amb sinceritat. "No m'agrada l'ostentació, però ho diré", va contestar el youtuber, descartant així la primera opció.

"Jo tinc patrocinis anuals i he de fer una divisió de 12", va començar explicant el bagenc. Finalment, Carrillo va revelar que el seu sou és d'entre 200.000 i 300.000 euros mensuals.

"Quan tens la sort de tenir un treball que està tan ben pagat, hi ha un moment en què no em fixo casi en el que guanyo" argumentava el bagenc en no donar una xifra exacta, tot i que assegurava haver arribat a guanyar, de forma puntual, més de 300.000 euros.

D'on surten aquests diners? "El pòdcast econòmicament m'ha catapultat perquè està molt ben pagat" explicava Carrillo fent referència a The Wild Project. En els últims tres anys, el projecte, que el manresà va crear el març del 2020, s'ha coronat com el pòdcast més escoltat de tot l'Estat. En cada episodi, d'unes tres hores de duració, el bagenc parla amb els seus convidats -majoritàriament famosos- de temes d'actualitat, esports, ciència, filosofia i misteri en forma de tertúlia informal.

El youtuber, però, es va donar a conèixer amb El Rincón de Giorgio, el canal on creava i publicava vídeos sobre videojocs, però amb el qual, segons declara, "cobrava fatal".

A banda de crear contingut a les xarxes, Carrillo ha publicat dos llibres amb el segell Somos B: Anatomía del mal: 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad i Así es la puta vida: el libro de anti-autoayuda.

També és el creador de Dogfight Wild Tournament, un torneig de boxa, similar a La Velada del Año d'Ibai Llanos, que enguany va celebrar a principis de febrer la seva segona edició al Tarraco Arena de Tarragona i va tenir un cost de més de 600.000 euros.