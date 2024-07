Manresa es fa membre del camí ramader de Marina

L’Ajuntament de Manresa s’ha adherit com a membre de ple dret a l'Associació Camí Ramader de Marina, que va en transhumància de la Cerdanya al Penedès.

La quota anual que correspon a Manresa és de 3.623 euros, segons el sistema per trams de quotes.

La ruta del Camí ramader de Marina fa aproximadament 200 quilòmetres i passa per més d’una cinquantena de municipis. Entre ells, el municipi de Manresa i és voluntat d’aquest Ajuntament, com a municipi per on passa la ruta, contribuir a potenciar el projecte del Camí ramader de Marina, de la Cerdanya al Penedès, i treballar per potenciar el patrimoni històric, cultural i ambiental d’aquest camí, per tal de convertir-lo en un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local, tot participant en les accions de l’associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.