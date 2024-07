L’Ajuntament de Manresa reclama a la Generalitat millores al geriàtric de la Font

A petició de la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, el ple de l’Ajuntament de Manresa demanarà a la Generalitat una reunió urgent per tractar la situació de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans, que és de la seva titularitat.

Votació al ple de la moció de la residència / Francesc Galindo

La proposició aprovada deixa constància que l'acord de ple es pren després d'haver tingut "coneixement de les queixes de familiars de residents pel que fa al funcionament de la Residència de la Font dels Capellans".

Aquestes queixes "afecten a qüestions fonamentals de la qualitat assistencial" i estan també relacionades amb "dèficits estructurals d'un equipament construït fa més de 30 anys".

L'Ajuntament assegura que "no es pot desentendre d'aquesta situació en tant que afecta directament" la població.

Intervenció al ple de Rufí Cerdan en nom de la plataforma de gent gran / Francesc Galindo

Ernest Obradors nou president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans / Francesc Galindo

Titularitat de la Generalitat

I això passa en un equipament que és de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que també és l'administració competent en la provisió de serveis assistencials de qualitat per a persones en situació de dependència.

La proposició aprovada demana de forma prioritària una inversió per a la climatització de l’equipament “que durant l’estiu arriba a temperatures gens adequades al confort de les persones grans”.

Reclama el projecte d’execució de la cuina, perquè compleixi amb els requisits d’homologació i pugui entrar en servei enguany.

Demana a la Conselleria de Drets Socials un informe de seguiment de la concessió i de la seva orientació cap a l'atenció centrada en la persona.

Així mateix, insta la Conselleria que contracti un assessorament arquitectònic i d'espais de la residència de la Font dels Capellans per part d'una empresa especialitzada independent que doni lloc als projectes de remodelació per adaptar les instal·lacions a les exigències del model d'atenció centrada en la persona. Aquest assessorament també ha de contemplar les directrius de la reorientació de la gestió de l'equipament i els serveis que s'hi presten.

Finalment, s'acorda establir un calendari de reunions amb la conselleria de Drets Socials i totes les parts implicades que permeti fer un seguiment dels acords i preveure les inversions necessàries per executar tant l'adequació de les instal·lacions com per millorar la seva gestió.