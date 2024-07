El cotxe de curses de la UPC de Manresa guanya la seva primera carrera

El cotxe de curses de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, l’equip Dynamics, ha guanyat la seva primera cursa. Ho ha fet al mític circuit d’Assen, a Holanda, on l’última setmana s’ha dut a terme una de les proves de l’anomenada Formula Student, on estudiants universitaris d’enginyeria de tot el món construeixen i condueixen un cotxe de competició.

En aquest cas s’ha imposat en la categoria de vehicles de combustió, que també poden ser híbrids. S’ha imposat a set equips més de països com Holanda mateix, els Estats Units, Alemanya, el Regne Unit, Finlàndia i Espanya. En aquest cas hi havia un vehicle de la Universitat de Vigo i un de la Universitat Carlos III de Madrid.

Cada equip ha de passar diverses proves durant la setmana que dura la competició. No tan sols al circuit automobilístic, sinó que també ha de presentar un pla de negocis relacionat amb el vehicle en qüestió o justificar el cost de fabricació. També puntua el disseny. Finalment, hi ha les proves pròpiament més de cursa durant les quals es tenen en compte detalls com l’acceleració, resistència o estabilitat.

Primers classificats

En cadascuna d’aquestes proves sumen punts, i l’equip Dynamics de la UPC de Manresa en va obtenir 969,09. El segon equip classificat va ser el de Tampere, als Estats Units, amb 584,45. Darrere d’ells, els equips de Madrid, Vigo, la ciutat alemanya de Lübeck, els britànics de Cambridge, la Universitat de Oulu de Finlàndia i els holandesos de la Universitat de Groningen.

El vehicle dissenyat pels estudiants d'engunyeria de la UPC a Manresa en plena acció a Assen / ARXIU PARTICULAR

A Assen també s’ha disputat la competició de vehicles elèctrics dissenyats i construïts per estudiants d’enginyeria. En aquest cas n’hi havia una trentena, entre els quals la UPC de Terrassa, que ha quedat en dissetena posició. En aquest cas s’ha imposat l’equip de la Universitat noruega de Trondheim.

L’equip Dynamics de la UPC a Manresa està format per estudiants de les diverses branques d’enginyeria que s’imparteixen a la capital del Bages. Enguany han dissenyat el seu vuitè prototip. A mitjans d’agost tenen previst competir al circuit de Montmeló a la Formula Student Spain. També competiran a la prova que es durà a terme a Croàcia.