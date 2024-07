L'Ajuntament de Manresa recorda els consells preventius per fer front a la jornada de calor intensa

La regidoria de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa comunica que la Generalitat de Catalunya ha informat que aquest divendres i dissabte a la nostra ciutat es preveu una jornada de calor intensa amb temperatures que poden arribar als 38,8 graus. El consistori demana precaució especialment en l’atenció a la gent gran i les persones més vulnerables i recorda els refugis climàtics a la ciutat a disposició de la ciutadania.

Per aquest motiu es demana a la població que segueixi els consells que també es poden consultar en aquest enllaç i recorda que a la ciutat hi ha refugis climàtics (espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor) a disposició com són la biblioteca del Casino i de l'Ateneu les Bases, el Palau Firal, els Centres Cívics Joan Amades, Selves i Carner, Casal de les Escodines, l'Oficina de Turisme, entre altres.

Des de la regidoria de Drets Socials, en coordinació amb la Unitat de Protecció Civil, es prendrà especial atenció a persones més vulnerables per raons de salut o de situacions precàries d’habitatge, especialment amb el col·lectiu de persones grans i, en particular, amb persones que es tingui coneixement de viuen soles. Els Serveis d’Atenció Domiciliària també disposen d’un protocol en aquestes situacions i, davant aquest fet puntual de calor intensa, i en el cas que s’allargui aquesta situació i se’n derivi una onada de calor, es realitza contacte des dels CAP’s. També es prendrà atenció amb persones amb dificultat d’accedir a subministrament d’aigua per garantir la hidratació.