Primers moviments d’obres per convertir el carrer Guimerà de Manresa en illa de vianants

Primers moviments d’obres per convertir el carrer Guimerà en un carrer només per vianants. Serà una de les grans transformacions que hi haurà al centre de Manresa.

Dimarts vinent s'iniciaran uns treballs preliminars corresponents a l'obra que s’ha de fer als carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra per poder transformar, posteriorment, el Guimerà.

Aquests treballs consistiran en l'enderroc de diversos trams de vorera entorn de la plaça Independència. Aquesta actuació té una durada prevista de tres setmanes, i té com a objectiu habilitar itineraris alternatius de trànsit per al bus urbà un cop iniciades les obres d'urbanització al carrer Guimerà.

El nou carrer Guimerà de Manresa, que s’ha de convertir en una gran illa de vianants sense trànsit, obligarà a canviar l’actual recorregut dels autobusos urbans i canviar el sentit de circulació d’alguns carrers de l’entorn. Aquesta nova mobilitat obliga a fer obres als esmentats carrers Pompeu Fabra, Saclosa i Cardenal Lluch, i la reconfiguració de la plaça Independència.

Es tracta d’un projecte d’un milió d’euros, i els treballs en aquesta zona duraran aproximadament un any. La voluntat de l’ajuntament és que també s’iniciïn els del carrer Guimerà pròpiament, que costaran 4,7 milions més. Els veïns n’aportaran pràcticament 1,5 milions amb contribucions especials.

La previsió inicial és que el projecte estigui enllestit el 2025, quan el Guimerà es convertirà en un carrer per a vianants i sense trànsit de cotxes ni busos, amb zones arbrades, jardineres i mobiliari urbà al mig.