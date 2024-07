El ramat de cabres en transhumància que havia d'arribar a Manresa ho farà més tard del previst

El ramat de 120 cabres que segueix un camí de transhumància i que havia d’arribar aquest divendres a la tarda a Manresa ho farà, finalment, més tard del previst. La calor ha fet que els pastors que condueixen els animals hagin decidit aturar-se a Castellgalí. La previsió era que arribessin cap a les 7 de la tarda, però no ho faran fins a la nit. L’organització no ha concretat hora.

S’escamparà per Can Poc Oli, darrere l’antiga discoteca Pont Aeri, on ja hi ha un espai reservat perquè animals que fan transhumància puguin pasturar. Recentment hi va haver una colla de cavalls.

Els actes previstos per aquest dissabte per reivindicar l’activitat ramadera i agroalimentària, així com la tradició de la transhumància, es mantenen. De 9 a 11 el matí hi haurà una demostració de munyir cabres. A patir de 2/4 de 12, ja a l’Escola Agrària de Manresa, es mostrarà com s’elabora el formatge de cabra.

Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda hi haurà cine-fòrum a la Plana de l'Om amb la projecció del documental Roques, tota muntanya llegendària té les seves amazones. Tot seguit hi haurà una taula rodona amb pastors i autors del documental.

El ramat pel mig de Manresa

El diumenge el ramat sortirà a les 9 del matí de Can Poc Oli. Passarà per la Torre de Santa Caterina (9.45 h) travessarà el riu Cardener pel Pont Vell (10 h), es dirigirà cap a la plaça de la Reforma i enfilarà el passeig de la República fins a Sant Domènec (10.25 h). Recorrerà el passeig de Pere III fins a la plaça d’Espanya, per anar fins al carrer Abat Oliba (10.40 h), passant per Soler i March, Carrasco i Formiguera, Concòrdia i Can Font.

Algunes d'aquestes activitats formen part de la Festa del Tomàquet del Bages.