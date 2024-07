Reclamen a la Generalitat i a l'Ajuntament de Manresa "compassió" amb els usuaris d'un geriàtric

A petició de la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, el ple de l’Ajuntament de Manresa demanarà a la Generalitat tractar urgentment la situació de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans, que és de la seva titularitat. Fent ús del reglament de participació ciutadana, promotors de la mobilització van demanar en unes commovedores intervencions «compassió i misericòrdia» cap a les persones usuàries.

La proposició aprovada deixa constància que l'acord de ple es pren després d'haver tingut «coneixement de les queixes de familiars de residents». Queixes que «afecten a qüestions fonamentals de la qualitat assistencial» i estan també relacionades amb «dèficits estructurals d'un equipament construït fa més de 30 anys».

L'Ajuntament assegura, en la moció aprovada, que «no es pot desentendre d'aquesta situació en tant que afecta directament» la població. I això passa en un equipament que és de titularitat de la Generalitat, que també és l'administració competent en la provisió de serveis assistencials de qualitat per a persones en situació de dependència.

La moció aprovada demana de forma prioritària una inversió per a la climatització «que durant l’estiu arriba a temperatures gens adequades al confort de les persones grans». Reclama el projecte d’execució de la cuina, perquè s’homologui i pugui funcionar, i demana a la Conselleria de Drets Socials un informe de seguiment de la concessió i de la seva orientació cap a l'atenció centrada en la persona.

Reorientació de la gestió

Així mateix, insta la Conselleria que contracti un assessorament arquitectònic i d'espais de la residència de la Font dels Capellans per part d'una empresa especialitzada independent que doni lloc als projectes de remodelació per adaptar les instal·lacions a les exigències del model d'atenció centrada en la persona. Aquest assessorament també ha de contemplar les directrius de la reorientació de la gestió de l'equipament i els serveis que s'hi presten.

Però hi ha més, l’acord ve precedit per una tasca ingent tant de la plataforma de gent gran com de l’associació de veïns. Dos dels seus representants van intervenir ahir al ple fent servir el reglament de participació ciutadana i si alguna cosa va quedar clar és que al ple municipal poden haver-hi molts debats estèrils, però aquest no era un d’ells.

Va obrir el foc el president de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Ernest Obradors, que va assegurar que veïns del barri li havien fet arribar queixes sobre el fet que hi havia residents del geriàtric als quals «no se’ls netejava bé, que no feien activitats i problemes també amb la climatització i el menjar». Es va posar en contacte amb la plataforma de gent gran, que també havia rebut queixes.

Obradors va remarcar que es tractava «de persones grans i vulnerables que ens han donat molt i es mereixen una vida digna».

Tot seguit, Rufí Cerdán, va lamentar que l’atenció als geriàtrics més que centrada en les persones s’hagi convertit en «centrada en el rellotge», en el càlcul material, en el compliment d’horaris i paràmetres que no encaixen en ser la llar substitutòria de les persones més vulnerables de la nostra societat.

Cerdán va dir que l’equipament construït el 1987, l’única residència totalment pública de Manresa i gestionada en règim de concessió es troba actualment "als antípodes del model d’atenció centrat en les persones".

Queixes en paper mullat

Va dir que "malgrat els esforços dels professionals són molts els dèficits que diàriament constatem els familiars, especialment els de major dependència. Greus problemes de climatització, temperatures que superen els 30 graus. Deficiències en el menjar. Deficiències en la gestió de les pertinences de les persones usuàries, en la higiene. No només la dutxa".

Cerdán va afirmar que «el dèficit de personal no permet l’atenció urgent de les necessitats d’incontinència i això deriva en molèsties indignes, infeccions i altres tipus de problemes». Va afegir les "deficiències en l’organització dels espais comuns, en l’administració del menjar, en l’atenció i dinamització, en la coordinació, en la supervisió i podríem dir-ne de l’alçada d’un campanar. Però les queixes es queden en paper mullat". Va dir que li toca a la Generalitat actuar, a l’Ajuntament implicar-se i a tothom actuar «amb compassió i misericòrdia».