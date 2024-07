Conductors de patinets elèctrics han rebut 136 denúncies enguany a Manresa

La Policia Local de Manresa ha tramitat enguany 136 denúncies a conductors de patinets elèctrics.

La dada la va donar al darrer ple municipal el regidor de Seguretat, Anjo Valentí, a preguntes del grup municipal de Junts.

El regidor de Junts Josep Gili va recordar que mesos enrere el seu grup municipal va demanar que s’accelerés al màxim la redacció d’una nova ordenança pròpia que regulés els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), davant l’increment d’ús d’aquests vehicles. L'Ajuntament va dir que des del novembre s’hi estava treballant, però a dia d’avui encara no s’ha presentat l’ordenança. Junts va demanar no només en quina fase de redacció es troba l’ordenança i quin és el calendari previst, sinó també el volum de denúncies interposades aquest any 2024.

Normativa superior

El regidor de Seguretat va explicar que la Direcció General de Trànsit té previsió de fer una nova reforma de la normativa i calia esperar quin abast tenia per incorporar els continguts que calgui sense que entrin en contradicció de l'ordenança municipal. Temes rellevants eren l'edat mínima per conduir un patinet elèctric, l'obligació del cas i d'assegurança. Un cop aprovada al Congrés i al Senat de les Corts Generals s'avançarà en la concreció de la municipal. La previsió és que a finals d'any es pogués aprovar.

Mentrestant s'aplica la normativa de trànsit vigent sobretot pel que fa a l'excés de velocitat o la circulació per voreres i espais per a vianants.

Des de l'1 de gener al 15 de juliol es van posar 136 sancions, va detallar.