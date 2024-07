Constructora d’Aro i Cots i Claret faran la rehabilitació de la Fàbrica Nova de Manresa

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’adjudicació del contracte de l’obra de rehabilitació de cobertes i façanes de la Fàbrica Nova per 7.349.091 euros sense IVA a la Unió Temporal d’Empreses integrada per Constructora d’Aro i Cots i Claret.

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va explicar que d’aquesta forma es feia un pas més per fer renéixer com a fàbrica de coneixement el que en el seu dia va ser una indústria tèxtil.

Un espai representatiu del patrimoni industrial en el qual van arribar a treballar simultàniament tres mil persones «es transformarà per rebre unes altres tres mil persones vinculades a l’economia del coneixement», va dir.

Després de 35 anys del seu tancament i dues dècades d’operacions fallides, la UPC i l’Ajuntament lideren un projecte que, segons va dir, comportarà un canvi de rumb radical amb l’objectiu final que la Fàbrica Nova torni a ser un motor de transformació de la ciutat.

Al passat ple de març es va aprovar el plec de clàusules i l’expedient de contractació i finalitzat el termini es van rebre un total de deu propostes. La que va quedar amb millor posició i major puntuació va ser l’UTE formada per dues grans empreses locals: Constructora d’Aro i Cots i Claret.

El ple va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per valor de 7.349.091 euros sense IVA.

El regidor d’Urbanisme va afirma que «aquesta actuació no és menor ni simple i, segurament, estem davant de la transformació més gran que viurà Manresa en dècades». I va afegir que calia «mirada llarga i convenciment que aquest és un projecte amb el qual la ciutat guanyarà prosperitat i cohesió territorial».

El regidor d’Urbanisme va situar «a la tardor» l’inici d’obres per rehabilitar les cobertes i façanes, «és a dir el contenidor que encabirà nous alumnes, futurs tècnics i enginyers, nous coneixements i noves oportunitats per a les noves generacions».

Canvis en els terminis

Sobre l’inici d’obres s’han anat donant diverses dates. Es va parlar de finals del 2023, tot seguit de principis del 2024, i amb posterioritat de Setmana Santa. Cap ha estat l’encertada fins ara.

L’adjudicació es va aprovar amb el vot favorable dels grups municipals excepte Fem i Vox, que es van abstenir.

Els treballs s’hauran de fer en un termini màxim d’un any i mig, segons s’estipulava al concurs públic. Un any i mig d’obres, doncs, durant les quals es preveu restituir íntegrament el volum de la nau original. Es planteja fer una actuació que preservi el caràcter unitari de l’equipament i destaqui el protagonisme que tenen cadascuna de les quatre torres que hi ha a cada cantonada.

El proper que caldrà afrontar, un cop rehabilitada la històrica nau industrial, serà la transformació interior, que anirà lligada als nous usos que tingui i a la definició dels espais que faran falta per encabir el nou campus de la UPC, i els organismes i activitats que l’acompanyaran.

