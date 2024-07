El cotxe manresà PTV ja llueix a la rotonda entre Països Catalans i Viladordis

Vora un centenar de persones s'han aplegat avui a les 11 del matí a la rotonda que connecta d'avinguda dels Països Catalans amb el carrer Viladordis per acudir a l'acte d'inauguració de l'escultura d'una rèplica a mida real dedicada al mític cotxe manresà PTV. L'esdeveniment també ha servit com a petita concentració de setze col·leccionistes d'aquests vehicles que s'han col·locat als voltants de la rotonda.

Els parlaments institucionals han estat moderats per la regidora de Cultura, Tània Infante. També hi han intervingut Toni Tachó Figuerola, president del Clàssic Motor Club del Bages i Manuel Perramon Ferran, president del consell d'administració d'Ausa i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Tachó ha destacat que "això va començar fa 16 amb la proposta que a Manresa hi hagués un carrer del PTV, i al final i ho hem aconseguit, no tenim un carrer, però per un cotxe no hi pot haver res millor que una rotonda". Ha recordat que es van fer 1100 unitats del PTV a Manresa, un projecte que "va donar feina a milers de manresans". Per a ell, "totes les persones que tenen un PTV arreu del món el gaudeixen i promocionen Manresa com una ciutat fabricant de cotxes".

El president del Clàssic Motor Club del Bages també ha aprofitat l'ocasió per reivindicar que "Manresa hauria de ser la capital europea, o com a mínim catalana, de les trobades internacionals de microcotxes". Explica que el PTV "hauria de ser un orgull per als manresans, perquè va ser un cotxe que vam utilitzar popularment i va ajudar les famílies que anaven en bicicleta, poguessin anar en un cotxet".

Per la seva banda, Manuel Perramon ha subratllat que "la segona generació de les famílies que vam fabricar aquest cotxe ens sentim orgullosos d'aquest reconeixement, el PTV ha estat sempre una part important de les nostres vides i ens satisfà veure com la ciutat també el vol tenir present de forma permanent".

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat la qualitat del resultat final de l'escultura i la seva ubicació: "està en una avinguda nova, que relliga barris i és una porta d'entrada a la ciutat per la qual cada dia passen milers de vehicles que venen d'arreu del territori". Per a ell, l'homenatge es fa als valors que representa aquest petit vehicle: "l'empenta, la tenacitat, i el somni de la socialització d'un vehicle per aquells que no tenien prou recursos per comprar un cotxe més gros".