La regidora de Feminismes i LGTBI+ de Manresa, Isabel Sánchez i el director general de Polítiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya, Xavier Florensa, coincideixen a dir que l’educació ha de ser un dels pilars fonamentals de les polítiques dirigides a la inclusió de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI+ (lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i altres persones que no se sentin representades per aquestes categories abans mencionades).

A la taula rodona coordinada pel periodista de Regió7 Enric Badia que va celebrar-se a l’edifici de la Buresa, Sánchez va assegurar que «la igualtat s’ha de treballar en totes les etapes de l’educació, des dels primers cicles d’infantil fins a les universitats». En aquest darrer punt va fer un incís i va mencionar que «totes les carreres haurien de tenir assignatures relacionades amb la igualtat perquè és una mirada que s’ha d’integrar en tots els professionals del futur».

Florensa va afegir que un dels treballs que està fent la Generalitat és «que la diversitat sexual s’incorpori dins el currículum acadèmic perquè es treballi l’educació sexual de manera integral, per a totes les edats i amb materials adaptats a cada nivell educatiu».

El director de polítiques LGBTI+ va explicar al periodista que «a cada centre hi haurà la figura del coordinador de convivència i benestar (COCOBE), que és qui ha de gestionar tots els temes relacionats no només amb l’LGBTI-fòbia, sinó amb l’assetjament escolar general, sigui pel motiu que sigui. El COCOBE també és la figura que s’ha d’encarregar de l’aplicació dels protocols i de la formació del professorat en temes relacionats amb l’educació sexoafectiva».

Així mateix, va destacar que els SAI treballen de forma conjunta amb l’USAV, que és la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència. «És una de les virtuts del servei que ofereixen els SAI, que hi ha una col·laboració interadministrativa que és bàsica perquè es pugui atendre les persones des d’un prisma transversal», subratllava.

El treball que fan de forma conjunta les administracions públiques, en aquest cas l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, permet que les persones que formen part del col·lectiu LGTBI+ o hi estan relacionades d’alguna forma coneguin les eines i recursos que tenen per denunciar qualsevol mena de discriminació. També són eines per rebre informació i consells útils relacionats amb la identitat de gènere i l’orientació sexual.