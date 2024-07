Les institucions lluiten per eliminar l’LGBTI-fòbia al món rural

La diversitat sexual i de gènere és present en tots els estrats socials, edats i localitzacions i és important que les persones que necessitin acompanyament sàpiguen que tenen un servei públic que els el pot oferir.

És una de les conclusions extretes de la taula rodona que es va fer entre el director general de Polítiques Públiques LGBTI+ a la Generalitat de Catalunya, Xavier Florensa, i la regidora de Feminisme i LGTBI+ de Manresa, Isabel Sánchez. Va ser un debat moderat pel periodista de Regió7, Enric Badia que es va fer en una de les sales del Tercer Segona Espai Creactiu de Manresa, a l’edifici de la Buresa.

Amb motiu del dia internacional de l’orgull LGBTI+ el 28 de juny, la Generalitat va dissenyar una campanya sota el lema «igual de diferents», centrada en com les persones LGTBI viuen la seva identitat a les zones rurals de Catalunya. Xavier Florensa reivindica el fet que «tothom pugui viure plenament la seva orientació sexual o identitat de gènere, visqui en una gran ciutat o en un municipi petit».

El mateix Florensa destaca la importància que té que tant les institucions públiques com la ciutadania en general lluiti perquè les persones LGTBI+ d’entorns rurals se sentin segures, que no hagin de fer «sexili», és a dir, marxar de la seva comunitat per un rebuig a la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

L’administració s’ha dotat de serveis per atendre el col·lectiu i, en aquest sentit, destaca la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI), tant en l’àmbit local- en el cas del Bages hi ha el SAI comarcal i el de Manresa- com en el del conjunt de Catalunya. En aquest aspecte, després que Badia demanés sobre les dades d’usuaris que té aquest servei públic, Florensa va comentar que «cada cop hi ha més gent que coneix el servei i es veu com un lloc on les persones LGTBI poden anar per a qualsevol consulta o tràmit».

Sánchez va destacar que «és important que la gent sàpiga que és un lloc on poden acudir si han tingut qualsevol problema, però també és un espai on poden anar a consultar dubtes administratius, com per exemple els que estan relacionats amb el canvi de nom al registre civil».

Tanmateix, la regidora de Feminismes i LGBTI+ de Manresa es va mostrar satisfeta amb les dades que tenen al SAI de la capital del Bages: «afortunadament, aquí no hi ha grans discriminacions i les persones LGTBI poden viure bé a Manresa», tot i que puntualitzava que «a Manresa poden haver limitacions d’espais que cobreixin necessitats específiques que puguin tenir les persones LGBTI+».

L’auge de l’extrema dreta

Una de les preocupacions que Enric Badia va posar sobre la taula als conferenciants va ser el possible retrocés de les polítiques públiques en matèria d’inclusió amb l’auge dels partits d’extrema dreta als parlaments i ajuntaments d’arreu del país.

Tant Florensa com Sánchez van admetre que és un tema que els preocupa de cara al futur, però cap dels dos creu que la situació sigui crítica a hores d’ara pel compromís que van manifestar de les actuals administracions. Tanmateix, el director de polítiques LGBTI+ de la Generalitat va dir que «el fet que hi hagi persones que vulguin retallar els drets de les minories ens fa ser conscients que hem de defensar-los amb la legislació des de tots els àmbits: social, institucional, etc.».

Pel que fa a Manresa, Sánchez comentava que «de vegades hi ha hagut algun comentari fora de lloc en algun dels tallers que fem als instituts». No considera que sigui un «problema greu», però sí que admet que «cal estar a l’aguait d’aquests comportaments i continuar treballant perquè no es reprodueixin».

A l’inici de la taula rodona, el periodista d’aquest diari va plantejar si com a societat estem donant una resposta adequada en tots els àmbits a les persones LGBTI+, perquè puguin viure lliurement i sense traves la seva orientació sexual i identitat de gènere.

D’una banda, Isabel Sánchez va puntualitzar que «hi ha molts àmbits on continua havent-hi discriminació, com l’esport masculí, on encara en l’actualitat les persones LGTBI+ continuen essent individualitzades». Florensa va completar l’afirmació dient que «hem de treballar perquè els espais on es duu a terme la pràctica esportiva siguin segurs per a tothom». Un exemple d’aquesta discriminació és el cas d’una noia trans va denunciar una agressió multitudinària durant el torneig del Mundialet al Congost de Manresa el diumenge passat.

Xavier Florensa va dir que «hi ha persones, sobretot aquells que van viure la dictadura i els primers anys de la democràcia han tingut moltes dificultats per sentir-se segurs expressant la seva identitat», per aquest motiu considera tan important que les polítiques LGBTI+ siguin transversals, que arribin a persones de tots els extractes socials i de totes les edats.

En relació amb aquest punt, Isabel Sánchez va assenyalar la guia per a persones grans LGTBI+ que ha fet la Generalitat i es distribueix a través de la xarxa SAI. Va assegurar que «va tenir molt bona rebuda als centres de dia i residències de persones grans». Va apuntar que aquestes actuacions «ajuden que més gent tingui el SAI com un punt de referència on es poden adreçar si tenen qualsevol dubte». També va recordar que «el SAI també atén familiars o professionals que treballen amb el col·lectiu LGTBI+».

Un altre dels temes que va fer acte de presència a la taula rodona va ser la importància de tenir professionals de tots els àmbits, especialment aquells que treballen per a les institucions públiques, que estiguin formats en la matèria de persones LGTBI+ per evitar discriminacions i donar una bona atenció a les persones. Florensa va destacar les guies i formacions per a col·lectius específics que ha publicat el govern de la Generalitat. n