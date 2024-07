Manresa reviu la tradició ramadera amb el pas d'un ramat de 120 cabres

Manresa ha reviscut aquest diumenge la seva tradició ramadera amb el pas d'un ramat de 120 cabres que ha travessat el centre de la ciutat amb una gran expectació de públic. Es tracta del ramat que aquests dies està recorrent el Camí Ramader de Marina, des del Penedès fins a la Cerdanya, per reivindicar la transhumància i els camins ramaders.

El ramat ha deixat imatges de postal passant per la Torre Santa Caterina, el Pont Vell i endinsant-se per la trama urbana de la ciutat per rememorar el temps en què la capital bagenca era una ciutat de pas dels ramats que es dirigien cap al Pirineu per cercar les pastures de muntanya.