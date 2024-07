Després de sentir els discursos de tots els que han intervingut i de veure l’acte d’inauguració, quina valoració en fa?

Ha estat espectacular haver pogut fer aquest homenatge, realitat. També el fet que hagi vingut tota aquesta gent, tenint en compte l’horari i la calor.

Fins a quin punt les tres famílies impulsores del PTV han pogut intervenir en el que ha estat finalment aquest homenatge?

Ha estat una cosa que ha durat força temps des que es va presentar la primera proposta formal a l’Ajuntament de Manresa per donar el nom de PTV a un carrer de la ciutat. Ho vam fer perquè en altres llocs com a Sabadell, algunes ciutats d’Astúries i del País Basc tenen una rotonda a cadascun dels pobles que es va fer un dels microcotxes mítics que es van fer a la mateixa època que els PTV. Nosaltres pensàvem que a Manresa el PTV també mereixia tenir aquest homenatge cap a un microcotxe que va ser íntegrament manresà, és un reconeixement a un vehicle molt manresà.

Ho recorda com un procés fàcil?

La veritat és que al principi no ho va ser gaire i vam haver de ser fins i tot una mica insistents. Els membres de l’Ajuntament que hi havia en aquell moment ens deien que el record dels PTV s’havia de fer de forma conjunta amb les altres empreses que van impulsar Manresa en aquella època en alguna cosa com la plaça de la Indústria o alguna mena de reconeixement conjunt. Deien que un carrer o una plaça dedicada exclusivament els semblava alguna cosa massa personal i específica.

Quan va canviar la resposta institucional a aquesta proposta?

Quan van canviar els membres del govern i l’alcalde Marc Aloy va arribar. Llavors sí que ens vam sentir més escoltats i veiem que ell ho va promocionar més i ens va dir que era un tema que s’havia d’entrar en un ple municipal per tal de poder fer la votació corresponent. En principi havia de ser al gener i finalment va ser a l’abril.

I va ser tot un èxit.

Sí, total. La veritat és que la regidora Tània Infante ho va preparar molt bé i ens va presentar molt bé davant de totes les forces polítiques. Nosaltres hi vam anar i el Tachó i el meu germà van explicar els motius pels quals creien que s’havia de fer això i tothom semblava que quedava molt sorprès. Llavors van votar i la veritat és que ens vam quedar tots molt parats perquè per unanimitat es va decidir que sí que es faria aquest homenatge de record als PTV. És maco pensar que és una cosa que pot posar d’acord a persones de forces polítiques tan oposades com les que hi ha al ple municipal de Manresa.

Quina opinió té del resultat final de l’escultura més enllà de la part sentimental?

Doncs penso que ha quedat molt bé. L’escultura en si mateixa l’hem fet nosaltres a AUSA com a impulsors de la iniciativa i l’hem cedit a l’Ajuntament amb l’acord que ells s’encarregaran de fer el manteniment. Ells també van fer la base de formigó i el peu, que realment és molt maco i el va fer una de les tècniques de l’Ajuntament, Anna Mas. Ara la veritat que patim una mica.

Per la durabilitat de l’escultura?

No ha de passar-li res, però com és a mida real, potser algú hi puja i cau o ves a saber. Però de moment estem més que satisfets en com ha quedat tot plegat.

Deu ser un orgull veure l’escultura després de tant temps.

I tant. Tal com ha dit el meu germà a la presentació oficial, aquest cotxe ha significat moltíssim en les nostres vides i també en les vides de milers de manresans que van viure una època molt complicada a la postguerra i aquest cotxe potser els va facilitar ni que fos una mica l’existència, o potser els va donar feina. A escala emocional, ha estat molt bonic i he recordat molt el meu pare.