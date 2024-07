Veïns del parc del Castell de Manresa denuncien que és habitual trobar-hi xeringues usades

El parc de Puigterrà o del Castell de Manresa no és la primera vegada que es converteix en un espai on van persones a punxar-se i hi deixen tirades per terra les xeringues usades, amb el perill que això suposa. L’artista plàstic Quim Falcó, que viu al costat, recorda que fa anys ja havia passat. Actualment, diu, hi torna a haver problemes relacionats amb aquest tema.

La zona del parc on se solen posar persones que hi van a punxar-se | ARXIU PARTICULAR

Demanada per aquest diari, l’empresa responsable de fer el manteniment a l’anomenat pulmó verd de Manresa ha assegurat que, «com a molt, i no cada setmana», els treballadors que se n’encarreguen, troben «una o dues xeringues», que, segons l’empresa, es recullen seguint el protocol establert, amb guants, com si es tractés d’un residu sanitari. Aquesta informació, pel que fa a la quantitat, no coincideix amb el que diuen els veïns, segons els quals és habitual trobar-n’hi. Falcó esmenta que el passat 1 de juliol, després del cap de setmana, va coincidir amb l’encarregat del manteniment i havia recollit en una bossa 44 xeringues.

Darreres de la casa ocupada | ARXIU PARTICULAR

Vox populi entre el veïnat

Brutícia al passatge de Lladó | ARXIU PARTICULAR

Comenta que és un problema que és vox populi entre el veïnat de l’entorn del parc. Fa notar que, d’ençà que es van posar llums al recorregut que, des del carrer de Circumval·lació, dona la volta completa al turó, hi ha més gent que hi va a la nit perquè «estan oberts les 24 hores». Valora que una solució seria apagar-los a partir d’una determinada hora, restringir l’accés al recinte a partir de les 10 de la nit i posar un cartell a les entrades amb les normes que cal respectar, com, per exemple, hi ha al parc de l’Agulla. A més a més, creu que caldria que la policia local hi anés més sovint, i més estona que la que hi destina ara.

L’escala on es van trobar els embolcalls | G.C.

Què diu l’ordenança

Embolcalls de xeringa tacats de sang | ARXIU PARTICULAR

A l’ordenança municipal sobre la convivència ciutadana de Manresa, a l’apartat sobre espais i béns públics, hi diu que «cal evitar el seu ús per a activitats, usos o funcions a què no estan destinats, el que serà igualment sancionable, especialment quan impedeixi el correcte gaudi dels altres ciutadans».

Unes fotografies fetes per un veí que va anar a passejar al parc mostren una de les escales del parc amb embolcalls de xeringues, on es poden veure restes de sang, i, entre la vegetació, una xeringa.

Quan va anar a fer aquest reportatge, aquest diari va poder parlar amb un escombriaire que passava pel carrer de la Pujada del Castell. Va comentar que a la paperera del parc cada dia hi troben xeringues. Esmentava que no és l’únic lloc. «Avui també n’he trobat a la plaça Porxada. Més del que ens imaginem». També deia que «al camí de la Gravera hi ha un caminet on cada cop que hi anem en trobem trenta o quaranta». Per altra banda, constatava que «la majoria de xeringues les trobem tancades amb la funda. Jo pocs cops n’he trobat sense la funda».

El punt on es posen habitualment les persones que van a Puigterrà per punxar-se, explica Falcó, és en una raconada a la banda on queden les cases del carrer de Circumval·lació. Es queixa que és un perill perquè, a banda de la gent que hi va a voltar, al parc hi va sovint canalla petita. Posa com a exemple que un grup de nens de les colònies esportives d’un gimnàs de la ciutat hi van anar recentment. Per sort, el servei de la neteja havia passat abans.

Problemes amb ocupes

A prop del parc, al número 26 del carrer de la Pujada del Castell (una casa que dona per darrere a un cul-de-sac on s’arriba pel tram d’escales del passatge de Lladó, que comunica el carrer de la Pujada del Castell amb la carretera de Vic), hi ha una casa ocupada, que el veïnat relaciona amb l’increment de la deixadesa al barri i i el tema de les drogues, atès que algun veí ha vist des de casa seva com traficaven. A banda, aquestes persones no tenen cap tipus de problema per tirar al carrer deixalles i fins i tot excrements. També hi ha una altra casa ocupada a prop que queda en una raconada i on els veïns també han vist mercadeig de drogues.

Aquesta situació, que provoca malestar i inseguretat, la van exposar, el passat dia 16, dues veïnes del barri en l’assemblea de l’Associació de Veïns de Vic-Remei.