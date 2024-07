L’UCE es planteja que el tema de la immigració sigui fix en cada edició

Els responsables de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Manresa han fet un balanç molt positiu de la 6a edició, celebrada entre el 27 i 29 de juny. El regidor responsable, Joan Vila, membre de la comissió organitzadora, ha destacat que «vam ser agosarats i vam triar un tema», el de la immigració, que «sabíem que l’UCE tractaria de la forma seriosa que mereix», si bé, admet, podia resultar «incòmode». Vistos els resultats, queda per decidir si protagonitza a partir d’ara les UCE que vindran, o no. La darrera edició va tenir «504 inscrits», concreta Vila, més que mai.

Explica que una possibilitat és que, a partir d’ara, cada any es tracti a l’UCE un tema relacionat amb la immigració, tenint en compte que es pot analitzar des de múltiples enfocaments. Una altra, és que, com s’ha fet fins ara, tracti cada any un tema diferent i que el de la immigració es continuï debatent a Manresa a través d’algun altre tipus d’acte que tindria Gest!, entitat que ja es va encarregar de portar l’UCE a la capital del Bages. Les dues possibilitats es van posar damunt la taula en la reunió de balanç dels organitzadors: la mateixa Universitat Catalana d’Estiu, Gest! i l’Ajuntament.