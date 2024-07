Manresa, ciutat d'anada i vinguda dels ramats

El pas de ramats per Manresa era un fet habitual fins fa uns cinquanta anys, quan els pastors hi passaven en els seus camins de transhumància entre la plana i la muntanya. "Ens hem d'imaginar Manresa com una gran cruïlla pecuària que obria un gran ventall de camins", explica l'expert en camins ramaders Joan Rovira, que fa anys que es dedica a resseguir a peu les antigues carrerades per documentar-les i dibuixar el seu traç sobre el mapa, a banda d'acompanyar pastors en transhumància, com el ramat que aquest diumenge va fer parada a Manresa.

Rovira explica que històricament els ramats que procedien de la zona del Garraf i el Penedès i s'encaminaven cap a la Cerdanya passaven per Can Maçana, abans de fer parada a Manresa, que era la primera ciutat que trobaven pel camí. "Arribaven per la torre de Santa Caterina i baixaven fins al Pont Vell, on hi ha fotografies que documenten que alguns ramats hi feien nit perquè era un bon lloc per abeurar el bestiar". Una vegada havien travessat el pont, es dirigien cap al centre de la ciutat, "per on normalment passaven amb la companyia dels serenos, que els acompanyaven de matinada abans que despuntés el dia".

Un ramat d'ovelles al carrer Puigterrà de Dalt, a finals anys seixanta / Arxiu Antoni Quintana /ACBG

Explica que "ens hem d'imaginar ramades de mil o més ovelles" pels carrers més cèntrics. De fet, diu que el pas dels ramats transhumants pels pobles o ciutats mitjanes com Manresa era tot un esdeveniment. "Les places majors eren el lloc que feien servir els pastors per apletar els ramats perquè allà era fàcil aturar els animals i, quan arribaven, la gent els rebia amb els braços oberts". Normalment, els veïns aprofitaven per proveir-se de llet fresca acabada de munyir o, fins i tot, explica que recollien els excrements de les ovelles amb pales per dur-los a l'hort. "Per desgràcia, la tradició es va anar acabant progressivament, fins al punt que avui en dia és un record que hem de cercar en fotografies".

Ramats que arribaven en trens de càrrega

Qui també parla sobre el pas de ramats per Manresa és l'historiador local Francesc Comas, que explica que molta gent gran de Manresa encara pot recordar els ramats que arribaven en trens de càrrega fins a la capital bagenca. L'historiador apunta a principis de segle XX hi havia tractants que compraven bestiar a l'Aragó, principalment xais, i arribaven fins a Manresa en tren - que era la forma més econòmica per transportar-los - per després dur-los en corrals i portar-los a sacrificar a l'antic escorxador.

Comas destaca que existien fins i tot ordenances municipals que regulaven en quines hores i com havia de ser el pas del ramat pels carrers de Manresa. Malgrat que explica que Manresa no ha estat mai una ciutat de pastura, sí que havia estat una ciutat de pas en una època en què la gent majoritàriament menjava carn de xai. "Cinquanta anys enrere, a ningú li sorprenia veure un ramat de cabres enmig dels carrers més cèntrics", assenyala.

