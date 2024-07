Manresa Riu, l’estació de la segona línia ferroviària

Molt a prop de la primera xarxa ferroviària que va arribar a la ciutat (vegeu capítol anterior) es va construir, al cap d’una mica més de 20 anys, una segona línia de tren.

El maig de 1881, una Reial Ordre va aprovar el projecte de tren que havia d’anar de Manresa a Berga. Al cap de pocs mesos, es va atorgar l’explotació de la línia a la societat Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga, companyia formada per la majoria d’industrials cotoners de la vall del Llobregat, els quals veien en el tren el nou mitjà de transport ideal per fer arribar les bales de cotó als centres fabrils i una sortida per als productes manufacturats. Per això, els Rosal, Pons, Bassacs, Viladomiu, Monegal, Soldevila, Gallifa i Sedó, entre d’altres, van invertir en aquesta línia i -en molts casos- van exigir que tingués una estació a la seva colònia.

L’obra fou finançada gràcies als crèdits concedits per la societat de crèdit Banc de Manresa i, en el primer consell d’administració, els accionistes van escollir la major part dels industrials abans esmentats com a membres del consell.

El 1882, van començar les obres de la línia entre Manresa i Santpedor, línia que es va inaugurar al cap d’un any i que, amb el pas del temps, va continuar per la vall del Llobregat, fins que el 1887 el tren va arribar a Olvan.

La creació d’aquesta estació va mutilar el final del passeig del Riu, que va ser el primer de la ciutat

Al passeig del Riu es va establir una estació de càrrega i de viatgers -Manresa Riu-, que era l’estació d’origen de la companyia, amb la idea d’enllaçar-la amb l’estació del Nord. L’estació estava situada en una gran esplanada amb un edifici destinat als viatgers, oficines i, després, habitatges dels treballadors de la companyia.

La creació d’aquesta estació va mutilar el final del passeig del Riu, que va ser el primer passeig de la ciutat, com encara es pot veure actualment en el traçat del carrer que fa una corba cap a la dreta.

A la zona de l’estació, a més de l’edifici principal, hi havia vint-i-dues vies, dotze edificis, una plataforma giratòria i un gran dipòsit d’aigua per a les màquines.

L’enllaç de les dues línies

El 1884, la companyia del tramvia va entrar en contacte amb la companyia del Nord, que tenia des del 1859 l’estació sota la torre de Santa Caterina, amb l’objectiu d’enllaçar les dues línies ferroviàries. El 1890 es va aprovar el projecte d’enllaç entre les dues estacions. Es va haver de construir un pont perquè salvés el riu Cardener i, finalment, el 20 de gener del 1891 s’inaugurava l’enllaç entre l’estació de Manresa Riu i l’estació del Nord. La nova obra va permetre millorar el servei, ja que, fins aleshores, calia fer transbordament de mercaderies entre les dues companyies i que els passatgers anessin d’una estació a l’altra a peu o, els més adinerats, en carruatge. La connexió ferroviària travessava el riu Cardener a través d’un pont amb dos pilars de 21 i de 25 metres de llum i 20 de llarg que, pel costat del pont de Sant Francesc, entrava a l’estació, on enllaçava amb la companyia dels Caminos de Hierro del Norte de España, popularment coneguda com l’estació del Nord.

Aquesta estació va quedar molt afectada per l’aiguat del 12 d’octubre del 1907 perquè l’aigua va arribar a una altura de 2,30 m per sobre les vies (una placa col·locada al cap d’un any de la inundació al carrer de Folch i Torres mostra l’alçada del nivell de les aigües).

A causa de la riuada es van perdre més de trenta vagons i tres locomotores van quedar desplaçades. Les vies i mil sis-centes travesses van ser arrossegades per l’aigua i també va quedar molt malmès el dipòsit de carbó on l’aigua es va emportar 250 tones.

La palanca metàl·lica que feia de pont entre les dues ribes del Cardener també va ser arrencada. Aquesta estructura va quedar retinguda pels pilars del pont de Sant Francesc, provocant un tap important i un retorn de les aigües.

Imatge del pont i vies per enllaçar les dues estacions a la primera dècada del segle XX / ACBG

Un nou pont en quinze dies

La Companyia Maquinista i Terrestre va fer un nou pont en quinze dies, si bé, per problemes burocràtics, va tardar un quant temps a ser autoritzat. Malgrat que funcionava per al servei combinat de mercaderies, no va ser fins al 18 de gener del 1908 que es va restablir el servei de viatgers entre totes dues estacions.

La construcció per part de Ferrocarrils Catalans de la línia de Manresa a Martorell que connectava amb Barcelona, el 1924 -ara fa cent anys-, i que també era propietària de Manresa-Berga, va fer innecessària aquesta connexió entre les dues companyies i es va anar abandonant.

Un pilar al mig del riu recorda la connexió entre les dues xarxes ferroviàries de la comarca. A partir d’aquest moment, l’estació va funcionar com a enclavament de vagons i zona de mercaderies.

Un pilar al mig del riu ens recorda la connexió entre les dues xarxes ferroviàries

Quan es van aixecar les vies fins al baixador del carrer Guimerà, tota l’esplanada va quedar en desús i va ser utilitzada per a diferents usos, com concursos de colles sardanistes per la Llum i la festa major; la Fira de Mostres de 1969, barracons del PPO, zona d’esbarjo, parc, zona d’oci nocturn (amb la Carpa del Riu, enderrocada el 2018), vials i rotondes, entre altres.

Actualment, encara és ben visible el mur de contenció fet de pedra de l’antiga estació amb el riu, així com una tanca i un voladís fets amb vies de tren i volta catalana.

Fa pocs temps s’han plantat més arbres i s’ha millorat tota la zona -coneguda com a parc Josep Vidal- i forma part d’un tram de l’itinerari de l’Anella Verda que envolta la ciutat.