El ramat transhumant es va aturar a la finca de Can Poc Oli de Manresa per fer activitats amb les famílies

El ramat transhumant que aquest diumenge va travessar Manresa per continuar el seu camí cap a la Cerdanya es va aturar durant tot el cap de setmana a la finca de Can Poc Oli, on el pastor i la seva família van preparar activitats per donar a conèixer la tradició transhumant i la ramaderia extensiva entre la ciutadania.

Dissabte al matí, van munyir les cabres al costat de desenes de famílies que es van acostar fins a la finca per conèixer el ramat transhumant. Alguns dels nens van tenir l’oportunitat de provar de munyir per ells mateixos amb l’ajuda del pastor, Daniel Giraldo, i el seu germà, l’Emanuel, que diàriament munyen les cabres de forma manual per obtenir llet fresca.

Després de la munyida, les famílies també van poder participar en un taller de formatge a partir de la llet obtinguda, ofert pel mateix pastor, que els va explicar el procés per preparar un formatge elaborat de forma artesanal. De fet, el formatge és un dels productes que el pastor distribueix a través de l’associació Manou des de la finca on està establert amb la seva família a Alforja, al Baix Camp.

Un dels objectius del projecte Camins de vida que pretén recuperar el Camí Ramader de Marina de punta a punta és aturar-se als pobles per on transita aquest sender mil·lenari per fer-hi activitats amb les escoles i amb la resta de la ciutadania.

La gran motivació del projecte és la necessitat de tornar a generar il·lusió per l’ofici de pastor, aconseguir que els més petits hi vegin una oportunitat de futur per garantir el relleu en la ramaderia i l’agricultura i fixar la població al territori.

Subscriu-te per seguir llegint