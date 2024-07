Talls de trànsit a Manresa aquesta setmana: tres carrers afectats

A partir d'aquest dimarts, 23 de juliol, tres carrers de Manresa es veuran afectats per talls de trànsit a causa d'obres a la ciutat.

Segons ha informat l'Ajuntament de Manresa, a partir d'aquest dimarts Aigües de Manresa iniciarà les obres de renovació dels encreuaments de la xarxa soterrada d'aigua potable al carrer de Roger de Flor, números 2 i 18. Els treballs tenen una durada de tres setmanes, durant els quals es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Roger de Flor, entre els carrers Oms de Prat i Sant Llorenç de Brindisi. Es mantindrà l'accés de vehicles als guals afectats i es prohibirà l’estacionament en l’àmbit d'afectació de les obres.

D'altra banda, demà, de 8 a 10 hores, Aigües de Manresa farà uns treballs d'inspecció de possibles avaries a la xarxa de general de clavegueram al carrer de la Canal. Amb motiu d'aquesta actuació es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de la Canal i del carrer Nou des de la Muralla del Carme.

Per últim, els treballs de millora de l'enllumenat públic per canvi a tecnologia led a diferents carrers del Centre Històric, afectarà els pròxims dimarts 23, dimecres 24 i dijous 25 de juliol, en horari feiner, el trànsit de vehicles del carrer Santa Maria, que quedarà tallat entre la plaça Gispert i la plaça Palmira Jaqueti Isanta. Per aquest motiu, s'invertirà el sentit de circulació de vehicles del carrer Campanes per tal que els vehicles accedeixin al Conservatori Municipal de Música i als Jutjats des del carrer Sant Francesc.