La Zona de Baixes Emissions no afectarà, els primers mesos, als residents a Manresa

L’Ajuntament de Manresa està ultimant l’ordenança que fixarà els criteris d’accés i circulació dels vehicles a l’anomenada zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat, on no hi podran entrar aquells que siguin més contaminants.

La previsió de la regidoria de Mobilitat és portar el document a aprovació inicial al ple de setembre, moment en el qual s’obrirà un període per fer-hi al·legacions, que s’hauran de resoldre abans de poder fer l’aprovació definitiva del text, que entraria en vigor el gener del 2025.

L’aplicació de la zona de baixes emissions es farà de forma progressiva i anirà associada a una campanya informativa. Està previst que es comenci a sancionar 6 mesos després de la seva entrada en vigor, previst per a l’1 gener del 2025, per tal que la ciutadania es pugui informar i adaptar, segons l’Ajuntament de Manresa.

Restriccions de trànsit

La zona de baixes emissions dibuixarà una àrea protegida a la ciutat en la qual hi haurà restriccions d’accés per als vehicles més contaminants, que són els que no disposen de l’etiqueta ambiental que atorga la Direcció General de Trànsit.

L’ordenança, però, preveu un seguit de moratòries, exempcions i autoritzacions puntuals, per tal que la seva aplicació sigui gradual. Les excepcions que en la primera fase es proposaran seran les següents:

-Residents a Manresa

-Qualsevol persona de fora podrà accedir a la ZBE 24 dies l'any

-Vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda

-Vehicles de serveis d'emergència i essencials

-Vehicles particulars per motius o tractaments mèdics

-Vehicles amb matrícula estrangera que compleixin els requisits d'emissions

-Professionals propers a l'edat de jubilació

-Persones amb rendes baixes

-Moratòria per compra d'un vehicle nou

-Vehicles històrics

Les autoritzacions puntuals s'hauran de sol·licitar a l'administració per quedar inscrites al registre de vehicles autoritzats. Tot plegat s'informarà àmpliament a la ciutadania abans d'entrar en vigor.

Lluita contra la contaminació

Al conjunt de l’Estat, la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga als municipis de més de 50.000 habitants a establir ZBE, així com a facilitar desplaçaments a peu i en bicicleta, i la millora i foment del transport públic.

Aquesta llei s'aplica a 149 ciutats de l’estat. A Europa ja hi ha més de 350 ZBE implementades.

Es tracta d’una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire causada pels vehicles de motor de combustió i per protegir la salut de les persones. Tal com marca la llei estatal, Manresa està obligada a tenir una ZBE com a ciutat de més de 50.000 habitants.