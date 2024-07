El centre Residencial La Llum de Manresa celebra el seu 22è aniversari

El centre residencial La Llum ha celebrat e seu 22è aniversari amb un programa d’actes que ha permès fet gaudir els residents i ha fomentat la seva interacció amb la comunitat que els envolta.

Les activitats van començar la setmana passada amb una remullada conjunta amb usuaris d’Ampans, amb qui cada divendres es comparteixen diferents activitats.

Amb l’objectiu de fomentar la interacció, el treball en equip i la creativitat entre els residents que viuen al centre, es van programar propostes com una gimcana topogràfica, una gimcana sensorial, la projecció de la pel·lícula Wonder i un ball en cadira de rodes, que va precedir una entrega de premis, a la qual van assistir representants del comitè de direcció d’Althaia, entitat que gestiona la residència.

L’últim dia de celebració, divendres, va tenir lloc un contacontes per a adults i una cantada de cançons de Joan Manel Serrat a càrrec de l’actor José Manuel Garzón, un dinar especial i una ballada de sevillanes amb l’Associació de Veïns de la Balconada. La festa va finalitzar amb un sopar.

El Centre Residencial La Llum

El centre residencial La Llum, que compta amb 30 places concertades, atén persones amb discapacitat funcional física que requereixen cures i atencions de forma continuada, així com teràpia rehabilitadora per tal de promoure l’autonomia en les activitats de la vida diària.

L’objectiu és promoure el benestar de la persona des del seu propi projecte de vida i els fets que li són significatius per tal de mantenir i/o millorar la seva qualitat de vida. També facilitar la col·laboració de les famílies i les amistats en la dinàmica del centre, així com la participació activa en l’entorn comunitari. Tot això contribueix a l’empoderament de la persona. Per això, és indispensable una atenció centrada en la persona, que inclou un tracte personalitzat i un gran coneixement de cada resident.

En el dia a dia del centre residencial, un equip multidisciplinari de professionals promou tota mena d'activitats per millorar el benestar físic i psíquic dels residents i la seva relació amb l’entorn més immediat.