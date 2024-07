El consens polític del nou pla de mobilitat de Manresa desapareix

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa, el document marc d’un àmbit crucial en el desenvolupament de la ciutat, que el passat mandat es va intentar que s’aprovés per consens ha acabat oficialitzant-se només amb els vots de l’equip de govern.

El pla que marca les directrius de la mobilitat a la capital del Bages va ser aprovat en el darrer ple sense el vot favorable de dotze dels vint-i-cinc regidors.

La fractura del consens que es va produir el 9 de març del 2023 -quan l’escenificació muntada a la Sala de Columnes de l’ajuntament va servir perquè la presidenta del grup municipal de Fem, Gemma Boix, anunciés el vot en contra de la seva formació- va acabar en una autèntica trencadissa en el darrer ple municipal quan l’aprovació definitiva només va tenir el suport d’Esquerra, PSC i Impulsem. Fem Manresa i Vox van votar en contra i Junts i el Front Nacional es van abstenir.

«Ni el mínim interès»

Especialment significatiu va ser el canvi de Junts, que de votar a favor de l’aprovació inicial quan formava part del govern va passar a votar en contra de la definitiva des de l’oposició. Ramon Bacardit va argumentar que el nou govern «no ha tingut el mínim interès per conèixer les nostres propostes i buscar un acord polític». Així que l’abstenció era conseqüència de «la manca d’interès del govern».

Va afirmar que el pla «no comporta cap canvi estructural en la mobilitat de la ciutat, defuig els grans temes com la nova estació de Renfe i un nou pont al Congost, grans aparcaments dissuasius o el trasllat de l’estació d’autobusos».

Va dir que es tracta d’un pla que «dona per vàlida l’opció de perllongació dels Ferrocarrils. Nosaltres hi estem en contra, però a favor del soterrament».

I va afegir que «es mira a trossets la ciutat, proposa aparcaments dissuasius que ja existeixen i vol estendre l’illa de vianants al Centre Històric sense tenir solucionat el tema de l’aparcament». Junts "no és partidari d’ampliar l’illa de vianants si no hi ha un pla integral de rehabilitació i llocs perquè els veïns puguin aparcar".

Fem ja havia anunciat que votaria en contra si el govern d’ERC, PSC i Impulsem continuava apostant pel projecte del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i no per prioritzar el tren comarcal. Va demanar que no es barregessin conceptes perquè no era cert que calgués el soterrament per apostar pel tren comarcal.

Falta «contundència»

A més d’això van dir que quedava «coixa» la proposta dels aparcaments dissuasius i que ha faltat «contundència» a l’hora d’apostar per connectar els barris perifèrics. Gemma Boix va lamentar que malgrat haver transcorregut un any des de l’aprovació inicial «es desconeix com es desenvoluparan moltes de les actuacions. No sabem com quedarà el mapa dels carrils bici, com serà la zona blava ni la verda, el possible acord amb els pàrquings privats per part de l’Ajuntament o quina modalitat de bus hi haurà al Centre Històric».

Va insistir que el pla no afronta com cal, des del seu punt de vista, de la reducció de la mobilitat dels vehicles que venen de fora de Manresa. Va afegir que el nou pla feia «una esmena a la totalitat» al Pla General d’Ordenació Urbana en temes de mobilitat.

Pel Front Nacional, Sergi Perramon va dir que el pla obria melons i en reobria d’altres. Va explicar que el soterrament dels FGC «en cap cas afavorirà un major ús del transport públic si la ciutat no està connectada millor a la resta de la comarca. Seria una macroinversió amb poc impacte pels manresans».I que si es volia connectar millor Manresa amb el seu entorn «s’hauria de començar la casa pels fonaments: primer connectar Manresa amb el seu entorn i, després, soterrar».

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va assegurar que el pla «donarà resposta als reptes presents i futurs que té Manresa en termes de mobilitat».

Entre altres mesures, va fer esment a l’impuls al tren comarcal, busos d’alta freqüència entre Manresa, Sant Joan i Sant Fruitós. També, a l’execució d’eixos cívics mitjançant avingudes arbrades que connectin el centre amb els barris perifèrics o la transformació del carrer Guimerà, «perquè els ciutadans siguin els protagonistes dels espais públics».

Un «pla de plans»

El regidor de Mobilitat es va mostrar en desacord amb el fet que el pla no sigui ambiciós i va insistir en que es tracta d’«un pla de plans».

Va dir que el pla era el mateix que el que Junts va votar a favor el mandat passat en l’aprovació inicial i que el govern estava disposat a pactar planificacions que transcendissin mandats.

Va explicar que el soterrament i perllongament de la línia dels FGC formen pas dels passos necessaris per vertebrar la infraestructura de tren comarcal, perquè pugui ser una alternativa al vehicle privat, i el tren havia de tenir «centralitat i intermodalitat».

Per part d’ERC, Pol Huguet va fer una intervenció per posar de manifest que Junts, el mandat passat, havia frenat els plantejaments del pla de mobilitat mentre que en el mandat actual defensava que era poc ambiciós.

63 propostes d'actuació

El pla de mobilitat s’organitza en tres línies estratègiques que a la vegada contenen fins a 63 propostes d’actuacions.

La primera línia afirma que Manresa ha d’actuar com a ciutat capital dins el seu àmbit de referència. D’entre les propostes que destaquen en aquest apartat hi ha la reestructuració del servei de transport públic entre Manresa i les poblacions del Pla del Bages; l’execució del projecte per a la integració urbana i l’ampliació fins al Parc de l’Agulla de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat; l’estudi de la creació d’una entitat supramunicipal de gestió del transport i la mobilitat; l’impuls de les obres a les rondes de titularitat de la Generalitat, la millora de la distribució de les mercaderies o els desplaçaments als grans equipaments, com l’hospital.

La segona línia recull les propostes d’actuació per aconseguir una ciutat connexa i ordenada. En aquest punt destaca l’impuls a les illes de vianants, com l’anunciat nou carrer Guimerà; la transformació de les carreteres del Pont de Vilomara, Vic i Cardona, per ampliar l’espai per a vianants; el foment del transport públic i guanyar carrils bici; la millora de les carreteres de Sant Pau i del Xup; la millora de la seguretat a les interseccions; la planificació de la càrrega i descàrrega; l’increment de l’eficiència del bus; la promoció de l’ús de la bicicleta, la reformulació de la xarxa de carrils bici actual o la potenciació de la connexió de la ciutat amb els seus entorns verds.

I, pel que fa a les propostes de la tercera línia, pretenen aconseguir una ciutat cuidadora i inclusiva. Així, el pla indica la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de mobilitat que es desenvolupin. També inclou la instal·lació de punts de càrrega elèctrica, la continuació de la flota municipal per vehicles menys contaminants o una senyalització que prioritzi la mobilitat activa i universal.

