Els manresans opinen sobre Manresa i el riu: "Ara és un espai més transitable"

Regió7 ha enquestat a una desena de persones que caminaven per la zona del riu per preguntar-los què en pensen dels canvis que s'han fet els últims anys a la llera del Cardener i que han fet que la relació dels manresans amb el riu canviï. L'opinió majoritària acull de grat aquests canvis, ja que en ells veuen una millora de les condicions en què es troba el que per ells és la zona verda de la ciutat, un pulmó per Manresa i font d'una vida més saludable.

Què els sembla l’estat en què es troba l’espai pròxim al riu?

Davínia Descalç. 37 anys: «Cal més ombra en alguna zona»

És un entorn que està bé, m’agrada el sender que hi ha al costat del riu que et permet caminar-hi molt a prop.Tot i això, em molesta que hi hagi la carretera al costat, ho trobo insegur. El parc que han fet on hi havia la Carpa del Riu està bé, tot i que hi fa falta més ombra. Els arbres que hi van plantar encara no són prou grans i es podria buscar una alternativa temporal.

Climar Demelo. 59 anys: «Ara és un espai més transitable»

És una zona que visito sovint, gairebé cada dia, i m’agrada molt. Trobo que és segura i que té una gran quantitat d’arbres, encara que pel meu gust encara n’hi podrien haver més. Jo soc del Brasil i fa cinc anys que estic a Manresa, però només amb aquest temps ja he vist millores d’aquest espai verd, ara és molt més transitable i porta a més rutes.

Mohamed Lamkadem. 16 anys: «És important no perdre la natura»

La veritat és que és una zona rural amb molts arbres i molt bonica. Hi vinc sovint perquè per anar al gimnàs passo per aquí. Penso que és positiu no perdre la natura i aprofitar aquest espai verd que tenim no edificant-lo. Els últims anys he vist canvis en algunes zones concretes. Tot i que de vegades hi ha deixalles, això es podria millorar si es cuidés més l’entorn.

Montserrat Carulla. 59 anys: «És un privilegi tenir el riu a la ciutat»

Hi ha algun tros que penso que hauria d’estar més ben cuidat, perquè el trobo una mica brut i m’hi falta algun banc més. El riu és maco i penso que és un privilegi tenir-lo a la ciutat i que sigui tan gran. Els últims cinc anys també he vist una millora de la zona sobretot després del pont de Sant Francesc i a la Carpa del Riu que està molt bé, principalment pels nens.

Luis Estirado. 58 anys: «Els més petits poden gaudir de la natura»

Em sembla un entorn molt bonic, on estem envoltats per la naturalesa i s’hi està molt bé. Durant els últims anys he vist una millora en com està cuidada aquesta zona. Veig que hi ha més arbres que fan ombra, el riu es veu més, i hi podem fer passejades per la vora. Crec que és una zona positiva també per les famílies amb nens, que poden gaudir de la naturalesa.

D'esquerra a dreta: Mónica Garcia, Júlia Plana, Ester Vila, Fernando López, Liliana Navarrete / Maria Sobrerroca

Mónica García. 51 anys: «M’agrada com l’han rehabilitat»

M’agrada com han rehabilitat tota la zona propera al riu. És beneficiós tenir aquest tipus d’entorns tant per a la gent gran com pels més joves, que poden gaudir d’un espai on fer salut i tenir una vida més saludable, poder connectar amb la naturalesa i caminar. Potser falta més il·luminació, però entenc que això sigui més complicat per no molestar la fauna que hi habita.

Júlia Plana. 16 anys: «És una zona apartada i diferent de la ciutat»

M’agrada molt la zona i crec que en general està ben cuidada. Jo hi passo sovint perquè tinc l’escola i el lloc on faig esport entremig, així que hi vinc gairebé cada dia. Sí que és veritat que hi ha alguna deixalla a terra, però això passa a tot arreu. També m’agrada que sigui una zona una mica apartada i diferent de la ciutat, on es pot desconnectar.

Ester Vila. 52 anys: «Caminar per aquí em va ajudar molt»

Crec que en els últims anys ha millorat molt. Ara és un pulmó per a la ciutat i perquè les persones desconnectin. Tinc dos gossos i vinc cada dia a passejar per la zona, a més fa tres anys vaig tenir un càncer i venir a caminar per aquí em va ajudar molt a tirar endavant. Tot i això, els paviments deixen molt a desitjar, ja que amb les arrels dels arbres és fàcil entrebancar-se.

Fernando López. 70 anys: «Un entorn verd positiu per a la ciutat»

M’agrada molt aquesta zona, trobo que és natural i que està ben cuidada. Crec que és un espai que durant els últims anys ha millorat molt i s’ha fet més accessible per a la població. Jo abans no hi venia gaire, però des que tinc el gos i que la zona és més accessible hi vinc sovint, gairebé diàriament. A més, penso que és un entorn verd molt positiu per a la ciutat.

Liliana Navarrete. 51 anys: «Fa falta una tanca per separar la carretera»

És un entorn molt bonic i ben cuidat, però caldria una tanca sobretot pels gossos i pels nens, que no puguin saltar a la carretera mentre juguen. Està bé tota la zona on durant els últims mesos no han podat perquè també ha fet que es vegi un entorn més salvatge, i que sigui més bosc i no tant un jardí. Com que tinc un gos hi vinc gairebé cada dia.