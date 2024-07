Manresa comença a veure el riu

El camí del Riu de Manresa permet veure tot de paisatges que abans quedaven amagats darrere de muralles de canyars. La intervenció realitzada permet acostar-se en alguns punts fins a la riba del riu Cardener i observar carpes, ànecs o el bernat pescaire amb facilitat.

És el resultat de la retirada de canyars al riu Cardener més gran que s’ha fet fins ara. La intervenció s’ha dut a terme al llarg de tres quilòmetres, al marge esquerre del riu, el més proper a la ciutat, entre el pont de Sant Francesc i la passera de Can Poc Oli, sobre una zona que suma una superfície de 23.920 m². La inversió és de prop de 240.000 euros, que provenen dels fons Next Generation dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD). L’objectiu és recuperar la biodiversitat del riu i l’ecosistema autòcton.

Vista de l'antiga fàbrica farinera La Favorita / Francesc Galindo

De feina encara en queda molta per fer, però amb aquesta i altres actuacions que s’han anat realitzant al llarg dels anys es va fent possible fer més visible un riu que al llarg del temps ha transcorregut pel terme municipal gairebé com si no hi fos pel fet de tenir tota la riba ocupada sobretot per canyes i sense camins d'accés.

Francesc Galindo

A banda i banda

L’actuació de l’Ajuntament s’ha realitzat tant des de la banda del Pont Nou com per l’altre extrem a Can Poc Oli. L’objectiu del projecte és recuperar el bosc de ribera propi del riu Cardener, que és molt dinàmic i que s’espera que ,a partir d’aquestes plantacions inicials, es pugui anar reproduint al llarg de la següent dècada. De retruc, es preveu que es multipliquin els efectes positius del bosc de ribera, amb un creixement notable de la biodiversitat de plantes i animals.

El tren passant per la Carretera Vella de Barcelona / Francesc Galindo

La intervenció no és una actuació aïllada al conjunt de l’àmbit del riu Cardener al seu pas pel terme de Manresa.

El març del 2020 es va acabar la passera sobre el riu Cardener que queda sota el viaducte de la carretera C-55. Sis mesos després es va poder utilitzar un gual construït per travessar la riera de Rajadell sota el pont de Can Poc Oli, que connecta el camí del Riu i el de la riera de Rajadell. Totes dues actuacions al sector de Can Poc Oli.

El trencaclosques pren forma

El passeig del Riu està connectat amb el camí del Riu a l’altura de l’inici de l’accés al barri de Sant Pau i que continua pel costat del Cardener passant pel costat de les fàbriques Blanca i Vermella. El Pla d’Actuació Municipal planteja accions per aconseguir una ciutat més verda transformant i millorant l’espai urbà, amb mesures per fer front a l’emergència climàtica i una mobilitat més sostenible, creant un gran parc fluvial al Cardener entre Sant Joan i la riera de Rajadell i consolidant l’Anella Verda com a espai natural, agrari i de lleure. Pel que fa a la banda més propera al riu, l’objectiu és donar continuïtat i fer accessibles itineraris des del Pont Nou fins al sector de Can Poc Oli i des d’allà anar cap als Comtals o la serra de Montlleó, entre altres possibilitats.

La fàbrica dels Polvorers emergeix a l'altra banda del riu / Francesc Galindo

Es va enderrocar la discoteca la Carpa del Riu, es va dur a terme una nova fase de millora del tram del passeig del Riu que va del pont de Sant Francesc fins a la rotonda del Mil·lenari, es tira endavant el projecte de renaturalització al sector de can Poc Oli, pel qual ja s’ha arrencat l’asfalt del gran aparcament i ara s’està pendent de l’enderroc de la discoteca Pont Aeri i de les intervencions al riu i a l’entorn perquè aquell espai esdevingui un gran laboratori de natura.

