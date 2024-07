Una manresana demanda la seva comunitat de veïns per exigir adaptar l’entrada al seu fill amb discapacitat

Una manresana, E.R.T., ha presentat una demanda contra la seva comunitat de veïns del carrer Trieta, 25, de Manresa per reclamar que s'adapti l'entrada del seu edifici per fer-la accessible al seu fill que pateix una discapacitat que li afecta la mobilitat. La demandant explica que ha decidit acudir a la via judicial per desencallar un conflicte que fa més d'un any que s'arrossega davant de les "contínues negatives" de la resta de propietaris a rebaixar els graons de l'entrada per convertir-los en una rampa.

Entre el portal i la vorera hi ha dos graons força elevats que són un obstacle per al seu fill, un noi de 39 anys que va patir un vessament cerebral que li va deixar afectades la mobilitat, l'equilibri i la vista, a banda de deixar-li altres seqüeles cognitives i funcionals. La mare lamenta que el noi ja s'ha entrebancat diverses vegades amb els graons de l'entrada fins al punt que "ara té por de passar-hi". Per aquest motiu, demana que s'adapti l'entrada amb una rampa que també els facilitaria l'accés amb la cadira de rodes que de forma puntual ha de menester el fill.

La veïna assegura que la comunitat es va negar des del primer moment a fer reformes i que se li va plantejar l'opció d'entrar pel pàrquing de l'edifici com a alternativa. Davant de les negatives, explica que va decidir posar el cas en coneixement del Departament de Drets Socials de la Generalitat, que va resoldre que calia adaptar l'entrada de la finca a les persones amb mobilitat reduïda i va instar la comunitat a encarregar un estudi tècnic on es valoressin les possibles solucions i el cost que suposaven.

Preguntats per Regió7, la resta de propietaris de la finca asseguren que abans del requeriment de la Generalitat ja havien estudiat la possibilitat de fer una rampa, però els diferents constructors consultats els van alertar sobre "la inviabilitat" de l'obra per l'afectació estructural que suposaria en l'edifici, tenint en compte la proximitat amb el pàrquing que hi ha al soterrani. En aquest sentit, argumenten que estan disposats a fer millores per afavorir l'accessibilitat, com ara les baranes que van instal·lar fa un temps al costat dels graons, però desestimen la seva proposta de convertir l'entrada en una rampa "per la seva complexitat".

No obstant això, un estudi arquitectònic finançat per la mateixa veïna va contradir aquests antecedents assegurant que es podia dur a terme l'obra fent perdre poca altura a la part final del pàrquing. Davant d'aquest informe i de les demores en tot el procés, ha decidit recórrer a la via judicial per reclamar la supressió de les barreres arquitectòniques i que sigui un jutge qui decideixi quina ha de ser la millor solució.

La seva advocada explica a aquest diari que la seva demanda s'empara en el Codi Civil de Catalunya que estableix que qualsevol comunitat està obligada a garantir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i que la solució de la rampa entra dins dels paràmetres que marca el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya en termes econòmics. El cost total de l'obra seria d'uns 19.700 euros amb IVA inclòs a pagar entre els vuit pisos i els baixos comercials, amb la possibilitat d'accedir a les subvencions atorgades pel Departament de Drets Socials. En la demanda, fan constar que, en el cas que el jutge rebutgi l'opció de la rampa, s'instal·li una plataforma elevadora de forma subsidiària.

La veïna explica que, en un primer moment, va posar el cas en coneixement de l'Ajuntament de Manresa amb l'objectiu de poder aconseguir una mediadora que pogués ajudar a arribar a un acord entre els veïns. Tot i això, lamenta que, després d'una primera reunió, la professional va agafar la baixa i assegura que no li van posar cap persona substituta. L'Ajuntament va informar en el seu moment a aquest diari que s'estava treballant per fer una segona mediació, però el cas de moment ha acabat en mans d'un jutge.