Primers moviments d'obres per convertir el Guimerà de Manresa en una gran illa de vianants

Unes tanques, senyals de prohibit aparcar, una piconadora que en poca estona a fet miques unes voreres, i una excavadora que ha tirat la runa sobre un camió. Una escena que no té res d'estranya en qualsevol obra que hi pugui haver aquest estiu al carrer a Manresa.

El cas, però, és que aquesta en particular té un punt que la fa especial. Es tracta dels treballs preliminars que acabaran amb una transformació radical del centre de la ciutat: la transformació del carrer Guimerà en illa de vianants, sense cotxes ni autobusos com fins ara. A la plaça de la Independència de Manresa, davant mateix del col·legi Renaixença, hi ha hagut aquest dimarts el primer moviment d’obres per refer l’àrea central i comercial de la ciutat.

Itineraris de bus

Aquests treballs quedaran enllestits en pocs dies amb l’objectiu d’habilitar itineraris alternatius pel trànsit del bus urbà de Manresa un cop comencin les obres d’urbanització del carrer Guimerà, per on ja no passaran mai més. Són treballs corresponents a l'obra que s’ha de fer als carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, afectats de retruc per poder transformar, posteriorment, el Guimerà.

Aquest dimarts s’ha fet desaparèixer la illeta que hi havia a la cruïlla del carrer Saclosa amb carrer Carrió, i que servia per dirigir el trànsit. També ha passat a la història un tram de vorera del mateix Saclosa, però més propera al Canonge Muntanyà, entorn de la terrassa que hi ha al mig de la mateixa plaça de la Independència. El que s’ha de fer ara és posar-hi formigó perquè tots aquests trams quedin aplanats per facilitar el pas dels busos.

Voreres que desapareixeran perquè puguin circular els busos urbans / JORDI MORROS

El nou futur Guimerà, que s’ha de convertir en una gran illa de vianants sense trànsit, obligarà a canviar l’actual recorregut dels autobusos urbans i canviar el sentit de circulació d’alguns carrers de l’entorn. Aquesta nova mobilitat obliga a fer obres als carrers Pompeu Fabra, Saclosa i Cardenal Lluch, i la reconfiguració de la plaça Independència, que és el que s’ha començat a fer.

Al setembre, més

Aquests treballs, ja amb tota la seva intensitat, començaran el setembre. S’han adjudicat recentment a l’empresa Enginyeria Constructora Manresana (ICMan) per valor de poc més de 800.000 euros, IVA inclòs. Dues empreses es van presentar al procés d’adjudicació.

Els treballs en aquest sector duraran aproximadament un any. La voluntat de l’ajuntament és que en aquest període de temps també s’iniciïn els del carrer Guimerà pròpiament, que en aquest cas costaran uns 4,5 milions més. Els veïns n’aportaran pràcticament 2 milions amb contribucions especials. En aquest cas el procés d'adjudicació és obert i fins al setembre les empreses tenen temps de presentar ofertes per optar a fer els treballs.

Més d'un any d'obres

La previsió inicial és que el nou Guimerà estigui enllestit la segona meitat del 2025, quan es convertirà en un carrer per a vianants entre la Muralla de Sant Domènec i el passeig de Pere III, a l’alçada de la plaça Neus Català (crist Rei). No hi haurà trànsit de cotxes ni busos, amb zones arbrades per fer ombra a l’estiu i que hi hagi verdor durant tot l’any, jardineres i mobiliari urbà al mig. També es preveu que hi hagi espais per a possibles terrasses de bar.

Les obres es duran a terme per fases i també inclouen l’anomenada prolongació del carrer Guimerà, entre el Passeig i els carrers del Bruc i Barcelona. En aquest cas les voreres serà més amples i arbrades. Es reduirà la calçada, tot i que s’ha tingut en compte que hi hauran de passar els busos urbans i haurà de tenir espais de càrrega i descàrrega i per als contenidors de residus.

