Sor Lucía i el convent de Santa Clara rebran la Medalla al Mèrit de la Protecció Civil

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, presidirà dimecres, a les 6 de la tarda, l'acte de lliurament de medalles al Mèrit de la Protecció Civil, que distingeixen persones o organitzacions que han destacat per les seves actuacions excepcionals a la protecció de persones i béns afectats per situacions d'emergència, d'acord amb els objectius perseguits pel Sistema Nacional de Protecció Civil.

La Delegació del Govern a Catalunya ha concedit aquest any quatre distincions i una d'elles serà per a Sor Lucía Caram i el convent de Santa Clara, de Manresa, per la seva tasca amb els soldats ucraïnesos portats a Espanya.

Les altres tres seran per al comissari Federico Delgado, de la Brigada d'Estrangeria de la Policia Nacional, per la seva tasca al Centre per a la Recepció, Atenció i Derivació (CREADE) de l'aeroport de Barcelona; a la Unitat de la Guàrdia Civil de l'aeroport, per atenció a milers de persones i pacients oncològics procedents d'Ucraïna i al comissari Josep Lluís Rossell Pujol, del Cos de Mossos d’Esquadra, per la seva feina de coordinació al grup operatiu d'Ucraïna.