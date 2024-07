Zona de Baixes Emissions de Manresa: què és, com funcionarà i quan s'aplicarà?

L’Ajuntament de Manresa està ultimant l’ordenança que fixarà els criteris d’accés i circulació dels vehicles a l’anomenada zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat. Però, saps quins vehicles poden entrar dins la zona i quins no? Quina multa pots rebre si circules per la zona amb un vehicle sense etiqueta ambiental? I a partir de quan s'aplicarà? T'ho expliquem!

Què és la Zona de Baixes Emissions (ZBE)?

Al conjunt de l’Estat, la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga als municipis de més de 50.000 habitants com és el cas de Manresa, a establir les anomenades zones de baixes emissions (ZBE).

Es tracta d’una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire causada pels vehicles de motor de combustió i per protegir la salut de les persones.

Com funcionarà a la capital del Bages?

La Zona de Baixes Emissions dibuixarà una àrea protegida a Manresa en la qual hi haurà restriccions d’accés per als vehicles que més contaminen, que són els que no disposen de l’etiqueta ambiental que atorga la Direcció General de Trànsit. Aquests àrea va més enllà del centre mateix de la ciutat i abraça, també, tot el seu voltant.

Els vehicles que no tenen etiqueta ambiental són: Els turismes i furgonetes de benzina matriculats abans del 2000 i els dièsel matriculats abans del 2006

de benzina matriculats abans del 2000 i els dièsel matriculats abans del 2006 Les motocicletes i ciclomotors matriculats abans del 2003

matriculats abans del 2003 Els camions i els autocars petits matriculats abans del 2007

i els autocars petits matriculats abans del 2007 Els autobusos i autocars matriculats abans del 2007

Quan s'aplicarà?

Segons l’Ajuntament de Manresa, l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions es farà de forma progressiva. Entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2025 i anirà associada a una campanya informativa. És previst que es comenci a sancionar 6 mesos després de la seva entrada en vigor per que la ciutadania es pugui informar i adaptar.

Moratòries, exempcions i autoritzacions puntuals

En una primera fase, l'Ajuntament contempla que no hi hagi restriccions per als veïns de Manresa. Es preveu que qualsevol persona de fora podrà accedir a la ZBE 24 dies l'any.

També hi haurà excepcions pels vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda; de serveis d'emergència i essencials; vehicles particulars per motius o tractaments mèdics; vehicles amb matrícula estrangera que compleixin els requisits d'emissions; professionals propers a l'edat de jubilació; persones amb rendes baixes; moratòria per compra d'un vehicle nou i vehicles històrics.

Les autoritzacions puntuals s'hauran de sol·licitar a l'administració per quedar inscrites al registre de vehicles autoritzats. Tot plegat s'informarà àmpliament a la ciutadania abans d'entrar en vigor.

Multes de les ZBE

Aquells vehicles sense etiqueta que circulin per aquesta zona poden rebre una multa a partir de 100 euros.