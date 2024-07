El comitè registra el preavís de vaga de neteja a Manresa a partir del 29 d'agost

El comitè d'empresa de FCC Medi Ambient ha registrat el preavís de vaga indefinida de la neteja a Manresa a partir del 29 d'agost.

Els sindicats CCOO, UGT i CGT han advertit que "no anem de farol" i que la situació és "seriosa". "Anem a totes", asseguren. El primer advertiment de la mobilització el van donar el dia 5 de juliol.

Els representants sindicals alerten que els sabria molt greu que els ciutadans de Manresa "hagin de patir encara més les conseqüències de la mala gestió del servei per part de l’Ajuntament i l'empresa". Però "totes dues parts sabien que signaven un contracte que era impossible de complir. Així i tot ho van fer i, ara, ho estem pagant les persones treballadores i la ciutadania".

Asseguren, en una nota de premsa, que a hores d'ara "sembla que qui estigui realment de vaga sigui l'empresa" i enumeren que "no tenim prou maquinària, la nova s'espatlla, falta personal humà, no cobreixen baixes, deixen serveis sense fer, vulneren les condicions pactades en el conveni, no respecten horaris ni períodes de descans, no paguen el que toca quan toca, hi ha contractes precaris de 6 hores a la setmana, més del 30% de la plantilla és eventual i, el pitjor de tot, és que sortim al carrer amb maquinària que posa en risc la seguretat de les persones".

Protesta indefinida

Per això i per moltes coses més "hem dit prou! Fins aquí hem arribat!".

Així que el 29 d'agost "iniciarem una vaga indefinida". Demanen disculpes a la ciutadania per totes les molèsties que pugui ocasionar la seva lluita, però asseguren que una vaga "és l'últim que volíem fer, però tant l'empresa com l'Ajuntament no volen atendre les nostres reivindicacions i, per tant, són ells qui ens aboquen a la lluita. Ells són els culpables".

Per finalitzar mantenen que defensen "un model de servei de qualitat a l'alçada que mereixem" tots els manresans i treballadors de FCC Manresa.