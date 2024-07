El Convent de Santa Clara i Sor Lucía reben les medalles a la protecció civil

El Convent de Santa Clara, de Manresa, i Sor Lucía Caram van rebre en un acte oficial de mans del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, sengles Medalles al Mèrit de la Protecció Civil, que distingeixen persones i organitzacions que han destacat per actuacions excepcionals en situacions d'emergència.

Sor Lucía Caram, que ha tornat del viatge número 27 per ajudar la població ucraïnesa, va agrair el reconeixement a la tasca que realitza el convent de Santa Clara basada "en la solidaritat i la compassió". Sor Lucía va defensar el dispositiu humanitari que s'ha dut a terme amb l'arribada de ciutadans d'Ucraïna que fugien de la guerra, perquè l'objectiu principal era “ajudar els que pateixen dolor i desesperació".

Imatge de grup dels guardonats i les autoritats / DGC

L'acte s'ha celebrat al Centre Nacional de Condicions de Treball i ha comptat amb la participació de la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i dels quatre subdelegats del Govern a Barcelona, Pepín Beltrán; Tarragona, Santiago Castellà; Girona, Pere Parramon, i Lleida, José Crespín.

Desenes de milers de refugiats

Van rebre medalles, també, el comissari Federico Delgado de la Brigada d'Extrangeria de la Policía Nacional, per la seva tasca en el Centre per a la Recepció, Atenció i Derivació (CREADE) de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; la unitat de la Guàrdia Civil de l'aeroport de Barcelona, per l'atenció a milers de persones i pacients oncològics procedents d'Ucraïna, i al comissari Josep Lluís Rossell, del cos de Mossos d’Esquadra per la seva feina de coordinació al grup operatiu d'Ucraïna.

El delegat del govern va recordar que s'havien atès desenes de milers de refugiats que arribaven al nostre país amb avió, als dos combois ferroviaris diaris i als vehicles que entraven per la frontera nord. "Més de 175.000 persones, la majoria nens i nenes, van ser ateses i distribuïdes en els diferents punts d'atenció", ha assegurat.

En aquest sentit, Prieto ha volgut agrair la tasca que van exercir “el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Creu Roja, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, les Forces Armades, Renfe, Adif, AENA, Sor Lucía Caram i el Convent de Santa Clara, l'associació de veïns de Sant Narcís, el Municipi de Guissona, entre altres”.