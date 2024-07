Manresa acull anualment més de mig centenar d’espècies diferents d’ocells

La presència en arbres de Manresa d’ocells que fa uns anys era impensable trobar-hi, com les cotorres pitgrisa i de Kramer, una espècie exòtica invasora que ja és habitual sentir com crida per sobre dels nostres caps en diversos indrets de la ciutat, i la graula, que va fer un niu en un arbre del Passeig del qual va marxar quan va haver criat, és una petita mostra del moviment que viu la fauna que habita a casa nostra. En aquest cas, dels ocells.

Segons el biòleg i anellador expert d’ocells per l’Institut Català d’Ornitologia, Marc Illa, de la cooperativa Cory’s d’investigació i conservació de la biodiversitat, contractada per l’Ajuntament de Manresa per gestionar el tema dels ocells, en general, cada any se citen al voltant d’unes 50-70 espècies a la ciutat i als voltants més propers. Són ocells que es divideixen entre espècies residents, que hi són tot l’any; exòtiques residents, espècies estivals, que arriben per reproduir-se a l’estiu, però que hivernen principalment a l’Àfrica; espècies hivernants, que només arriben a l’hivern, i espècies migradores, que només es veuen de pas, com pot ser el cas de les cigonyes. Posa com a exemple que l’any passat es van detectar 51 espècies en l’àmbit del parc del Cardener de Manresa: 31 residents, 3 d’exòtiques residents, 8 d’estivals, 8 d’hivernants i 1 de passada.

Ocells que fa uns anys no formaven part del paisatge de la ciutat, ara són habituals. Illa comenta que «hi ha diversos casos de canvis importants de poblacions de diferents espècies. Per una banda, tenim les cotorres, amb dues espècies, la cotorra pitgrisa (Myiopsitta monachus) i la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), que són espècies exòtiques, per tant, que no són autòctones, i que són invasores, amb potencial d’expandir-se àmpliament pel territori. Aquestes dues espècies han augmentat les seves poblacions dràsticament a Catalunya», amb les ciutats com un àmbit especialment idoni per a la seva expansió, esmenta.

«A Manresa, les dues espècies han arribat els darrers 20 anys i s’han establert amb força». Fa notar que una altra espècie que ha colonitzat Manresa, tot i que en aquest cas només siguin les zones perifèriques, i que també és exòtica invasora, és el bec de corall senegalès (Estrilda astrild). «És un ocell petit, originari de l’Àfrica, que també s’ha establert a bona part de Catalunya i que es troba especialment lligat a zones humides i fluvials».

L’arribada de la graula

No totes les espècies que arriben són invasores. Illa recorda que n’hi ha que ho fan «de manera natural, com podria ser la tórtora turca (Streptopelia decaocto), que va colonitzar Catalunya, principalment, entre els anys setanta i vuitanta. La graula (Corvus frugilegus) és un cas semblant: és una espècie rara a la península Ibèrica, però l’expansió de la població francesa cap al sud ha permès que arribi a Catalunya i que s’hi estableixi des de fa uns pocs anys, arribant a Manresa per primer cop a finals de l’any passat». Un altre exemple d’arribada natural, «no lligada a una forta expansió poblacional sinó a la capacitat de colonització de les ciutats, el trobaríem amb la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), una espècie típica de zones rocoses de muntanya, però que, durant les darreres dècades, ha començat a criar a l’interior de les ciutats amb regularitat, incloent-hi Manresa».

Espècies desaparegudes

També hi ha espècies que han desaparegut, com la gralla (Corvus monedula), que ho va fer de la comarca del Bages i, concretament, de la seva capital, «a principis dels anys noranta, i que tot just ha començat a retornar els darrers dos anys». I «espècies que ja hi eren, però que han canviat la seva abundància de manera important, com, per exemple, la forta expansió que ha fet el tudó (Columba palumbus) a l’interior de les ciutats durant les darreres dècades».

A què es pot atribuir que una au com la graula, que no tenia presència a la ciutat, s’hi acabi instal·lant? Illa comenta que, «com que la colonització de les graules és un fet molt recent, no hi ha una resposta molt clara, però l’espècie està seguint un patró de colonització força concret, ja que selecciona, preferentment, zones urbanes per nidificar, que li donen un cert avantatge respecte a la depredació, per exemple, i ubica els seus nius principalment en plàtans, que són arbres amb bones branques, sovint ben alts i en zones verdes de la ciutat on troba seguretat. Les graules són de la família dels còrvids (parents dels corbs, les garses i els gaigs). Són ocells particularment intel·ligents i que saben treure profit de les zones urbanitzades i pertorbades. A Manresa s’han donat les circumstàncies ideals perquè es poguessin establir, i caldrà seguir si s’estableixen o si és un fet aïllat», atès que la parella que va fer niu en un plàtan del Passeig en va marxar quan va haver criat. Una cria hauria marxat amb ells i l’altra va caure del niu i va morir, segons va explicar una veïna del vial.

Demanat sobre si Manresa té alguna peculiaritat que la faci més amable per a segons quin tipus d’au, l’expert comenta que «és una ciutat rodejada d’una anella verda important, especialment pel pas del Cardener i per la presència de zones agrícoles extenses, però, també, de zones actualment més boscoses. Pel fet de trobar-se situada al costat del Pla de Bages fa que sigui un punt important de pas de diverses espècies migratòries que segueixen els corredors de les valls del Cardener i del Llobregat al llarg de les seves migracions, i també ofereix una àrea atractiva per a diferents espècies nidificants». Afegeix que, «malgrat que sempre hi ha marge de millora, els espais verds de la ciutat acullen força espècies, especialment la zona periurbana, la de l’anella verda, que és molt positiva». Conclou que «el canvi de gestió d’aquests espais dut a terme per l’Ajuntament els darrers anys certifica l’interès per afavorir la biodiversitat i, alhora, comença a mostrar els seus fruits». Posa com a exemples que «la ciutat compta amb un programa d’instal·lació de caixes-niu per a ocells amb un bon èxit d’ocupació (al voltant del 70%), que permet que diverses parelles de mallerengues (carbonera, blava i emplomallada), així com de pardals xarrecs, puguin reproduir-se. També, el canvi d’hàbitat al parc del Cardener al tram del Congost, amb un sotabosc molt més dens degut a la menor recurrència de desbrossades generals, suposa un augment clar de biodiversitat».

Per als amants dels ocells

Al Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya hi ha dades dels ocells de Catalunya; al portal Ornitho.cat, intercanvi d’informació sobre observacions d’ocells, entre altres espècies. Orenetes.cat fa seguiment dels nius d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) en pobles i ciutats de Catalunya, Balears i País Valencià.