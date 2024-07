Els veïns del Xup celebren l'èxit de la seva Festa Major

Els veïns del barri manresà del Xup celebren la participació i la bona acollida que va tenir enguany la seva festa major. El dia més rellevant va ser el passat 20 de juliol, jornada farcida activitats durant tot el dia, que va comptar amb la participació de centenars de veïns i visitants.

Al matí es va fer una gimcana infantil a càrrec dels joves del barri que han fet recentment el curs de premonitor de lleure. Al migdia un centenar de veïns i veïnes van participar en la paella popular i al bingo posterior. A la tarda, la pista del barri es va omplir d'inflables solidaris, ja que per gaudir-ne calia aportar algun producte per al Banc d'Aliments de Manresa.

Participants en la gimcana infantil / Arxiu particular

Al vespre es va fer una cercavila amb la batucada Els Reis del So, posteriorment tres-cents de veïns van participar en la botifarrada popular i van gaudir de l’espectacle del grup de sevillanes Puro arte de Sandra Barea i Montse Gallego. Per cloure la jornada va tenir lloc el concert Versiones carajilleras amb el grup “Arreplegats”, format per Eloy “el Lagarto”, Johnny “el Canijo” i Alex “el Sinvergüenza” i l’actuació de DJ Mark Obel.

Paellada popular al Xup / Arxiu particular

Per altra banda, en el marc de les festes del Xup s'hi van desenvolupar activitats esportives. En concret, el dissabte 13 de juliol una desena de persones va participar en el torneig d’escacs anual del barri, el diumenge 14 es va disputar un partit de futbol entre els equips femenins de veteranes del Club de Futbol Pare Ignasi Puig i el Club de Futbol Atlètic Gironella.

Torneig d'escacs / Arxiu particular

Finalment, el diumenge 21 de juliol va tenir lloc el clàssic torneig de petanca que anualment organitza el Club Petanca del Xup. La Festa Major del barri del Xup té un caràcter popular i s’organitza des de l’Associació de Veïns i Veïnes amb el suport de diversos col·laboradors.