Més de 1.100 persones han participat a les activitats de l’Estiu Jove de Manresa

Més de 1.100 persones han participat en alguna de les activitats de l’Estiu Jove 2024 que cada any organitza l’Ajuntament de Manresa. Incloïa propostes esportives, artístiques i d’oci.

Les activitats es van iniciar el mes de juny i s’han allargat durant tot aquest juliol.

El tret de sortida el va donar el casal d’estiu d’Òrbita Jove que es va celebrar l’Espai Jove Joan Amades. Seguidament, es van portar a terme altres activitats com el ja tradicional torneig de vòlei platja a plaça Major, classes d’skate al Congost, classes de català, taller de maquillatge, un circuït de realitat virtual pels carrers de Manresa, Laser Tag a l’edifici de l’Anònima, les piscines nocturnes a les piscines municipals i el concurs de rap en català, entre d’altres.

El Casal de Joves La Kampana també ha participat en l'oferta d’enguany amb la programació de tallers de jujitsu, cuina, autodefensa feminista, i de ball k-pop entre d’altres.

D’entre les últimes activitats que s'han dut a terme, l’Ajuntament destaca el bany nocturn a la piscina municipal que es va celebrar el divendres 19 de juliol i que va omplir l’aforament de la piscina exterior. També la tercera edició del concurs de rap en català, que es va dur a terme el dissabte 20 i que es va realitzar amb l’entitat juvenil Stalow, a la plaça Sant Domènec. Es va doblar la participació que hi va haver l’any passat i es van presentar 50 grups. Aquest any es valorava especialment que les creacions musicals tinguessin relació amb els drets humans i la lletra de la cançó havia de ser en català. Van participar-hi persones d’arreu del territori de parla catalana.

També s’han programat diverses exposicions. Entre elles la dels cartells presentats al concurs Estiu Jove 2024 que es va poder veure tots els dies del torneig de vòlei platja. També a l’Espai Jove Joan Amades es va poder visitar l’exposició de les il·lustracions que joves artistes van fer inspirant-se en els deu relats finalistes del concurs de relats de Sant Jordi del diari Regió7.

Inclusió social

Totes les activitats programades a l’Estiu Jove van tenir en compte la perspectiva inclusiva, segons l’Ajuntament. Per aquest motiu, la majoria d’activitats van ser gratuïtes, i per a les que no ho van ser, es van reservar places per a persones que per motius econòmics no hi podien accedir. A la vegada es va adoptar una perspectiva de gènere i es van treballar valors com la cooperació, la solidaritat i la tolerància envers la diferència.