Només Junts i el Front van votar a favor de crear una comissió especial sobre immigració a Manresa

Junts per Manresa va presentar al darrer ple de l’Ajuntament una moció per a la creació d’una comissió especial transitòria d’estudi sobre immigració, i el consegüent canvi sociodemogràfic que comporta a la ciutat, que només va obtenir el suport d’un altre grup municipal, el Front Nacional.

Per part del govern d’ERC, PSC i Impulsem, Mariona Homs va argumentar el rebuig a la moció pel fet que «és massa simple. S’apunten a un carro a base de titulars».

Va explicar que la comissió no era necessària perquè «les dades ja les tenim i, a més, hem creat un equip de planificació estratègica dins de l’àrea de Presidència per recollir, estudiar les dades i planificar el futur».

Homs va dir que el govern considerava que una comissió transitòria no «és pertinent», ja que es disposava del Programa de Ciutadania «amb dos professionals que treballen aquest tema tot el dia. I estem fent el Pla de Ciutadania i contractarem a l’empresa que ens ha de fer la diagnosi amb dades que ja tenim, perquè l’equip de planificació estratègica treballa amb dades des de fa molt temps».

Gemma Boix, de Fem, també va ser crítica amb la proposta i va afirmar que tenir dades de la realitat sempre és positiu, però el context en el qual es presentava la moció era el de l’entrada prèvia d’altres proposicions perquè la cavalcada de Reis torni als seus orígens i símbols cristians i per conèixer les causes de la marxa de manresans cap a pobles veïns. Boix va dir que el seu grup no podia obviar el discurs sobre la «gran substitució poblacional», així que interpretava que tot plegat «té la finalitat concreta d’assenyalar les persones migrants com a responsables de gran part dels problemes que tenim com a societat». Va asseverar que «tots els estudis conclouen que les persones migrades aporten en impostos molt més del que reben en ajudes».

Necessitat d’afrontar la situació

D’altra banda, Sergi Perramon, del Front Nacional, va qualificar de positiu que l’Ajuntament «com a mínim prengui en consideració el fenomen de la immigració com una qüestió a ser tractada i estudiada a la nostra corporació» i va afegir que Catalunya era un dels territoris europeus on havien arribat més persones estrangeres els darrers anys, així que era «impossible pensar que això no tingui un impacte. No afrontar mitjançant la política un dels principals fenòmens del segle XXI és una irresponsabilitat».

Per part de Junts, Lluïsa Tulleuda va replicar que continuaven pensant que la creació de la comissió seria una «bona eina» i «ràpida» per maniobrar davant «el moviment social que tenim a la ciutat».

Tulleuda va afirmar que «sembla que parlar d’immigració sigui un pecat. En cap moment hem dit que la culpa sigui dels immigrants. Estem treballant per la qualitat de vida de tothom».

Tulleuda va assegurar que «nosaltres no culpabilitzem els immigrants», sinó que posaven de manifest l’existència d’un canvi sociodemogràfic a la ciutat «que no el pot obviar ni les dretes ni les esquerres, perquè la finalitat és la integració i la cohesió social».