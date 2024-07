Dos professors de Manresa recullen prop de 5 mil signatures per canviar el sistema d’ensenyament

Sacsejar l’actual sistema d’ensenyament de secundària per donar-li més prestigi i més qualitat. Aquest és l’objectiu dels professors de secundària de Manresa Florenci Vallès i Lídia Ribas. Han elaborat un manifest per a la millora de l’ensenyament secundari de Catalunya que ja ha recollit més de 4.500 signatures d’adhesió. Vallès, jubilat fa poc, ha estat 35 cursos treballant de professor a diversos instituts, i Ribas és actualment professora de clàssiques al Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós.

El diagnòstic que fan de l’actual model no és, precisament, galdós. Consideren que bona part dels adolescents que obtenen el títol de graduat de l’ESO té dificultats de comprensió lectora, poca cultura científica i de l’àmbit de les humanitats, poc coneixement de llengües estrangeres, un vocabulari simple i un nivell de llengua catalana notablement baix. A això s’hi hauria d’afegir, segons diu el manifest, una excessiva tolerància amb les faltes de disciplina i de respecte per part dels alumnes.

El detonant

Aquest panorama, certificat pels darrers resultats de les proves PISA i dels exàmens de competències bàsiques, segons recalquen Ribas i Vallès, va fer que es plantegessin fer el manifest per canviar el model pedagògic. Asseguren que «la qualitat de l’ensenyament ens afecta a tots, i per un bon funcionament de la societat, l’ensenyament és bàsic».

Lídia Ribas i Florenci Vallès han elaborat el manifest per a la millora de l'esenyament secundari / AXEL CASAS

Proposen mesures com potenciar la cultura de l’esforç. «És bàsic», afirmen. Ribas considera que «potenciar l’esforç i la memòria no és dolent, però s’ha demonitzat, igual que haver de repetir curs». Precisen que no es tracta de tornar enrere, sinó «recuperar el que funcionava perquè el que és clar és que el conjunt de l’actual sistema no ho fa».

Felicitat per davant de coneixements

Pensen que l’actual model prioritza la «felicitat dels alumnes» en detriment de la seva formació acadèmica, opinen que cal ensenyar als alumnes que el fracàs és normal i que s’ha d’acceptar, i que cal evitar que la lluita contra el fracàs escolar suposi aprovar qui no es mereix. «Els professors honestos que aproven a qui s’ho mereix ho tenen difícil, actualment. És pràcticament impossible», afirma Vallès.

També proposen diverses mesures per dignificar la professió dels docents, reduir la càrrega dels treballs burocràtics, o potenciar les aules d’acollida.

Vallès i Ribas asseguren que «si demanes més als alumnes, et donen més», però que, en canvi, «anem baixant el nivell», i que aquesta situació ja ha arribat a la universitat.

Per això s’han proposat «sacsejar el sistema, i consciències, retornar el prestigi que consideren que ha perdut l’ensenyament secundari i la professió de docent, i reivindicar un model de qualitat». El manifest és a change.org per recollir adhesions. Va per les 5.000.

