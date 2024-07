Els bombers fan ràpel per rescatar un gat a Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la nit en el rescat d'un gat a Manresa que havia caigut de la terrassa de l'habitatge de la seva propietària, ubicat al carrer Bisbe Torras i Bages, a uns baixos deshabitats.

Segons han explicat fonts del cos, la propietària de l'animal va alertar a 1/4 de 9 de la nit que el felí s'havia precipitat i que havia quedat atrapat en uns baixos on no hi viu ningú.

En conseqüència, els efectius desplaçats fins al lloc dels fets van haver d'efectuar ràpel per poder extreure l'animal domèstic, que no va prendre cap mal arran de la caiguda.