L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, van assistir a l'acte simbòlic d'inici d'obres de la futura residència de la Fundació Ampans a Terrassa. També hi van participar el president d’Ampans, Lluís Sánchez; el director general de l'entitat, Toni Espinal, i Carles Godall, en representació de la coordinadora Capaç.

El futur equipament es materialitzarà al barri de Sant Llorenç, concretament als terrenys cedits per l'Ajuntament de Terrassa al carrer de la Castellassa, número 10-12. Les obres, que han començat aquest estiu, permetran construir un edifici social i comunitari per donar resposta a les necessitats residencials i d’atenció diürna de les persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat.

La residència tindrà capacitat per a 60 persones i ha estat dissenyada en unitats de convivència de sis persones, similars a un habitatge amb habitacions individuals amb bany, així com espais comuns com el menjador o la terrassa. També s’oferirà servei d’atenció diürna amb capacitat per a 30 persones. El projecte compta amb espais comuns per afavorir la socialització i la relació amb l’entorn, així com el benestar de les persones que hi viuran.

Manca de places

El projecte està ideat d’acord amb uns paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica, i en la perspectiva social, amb un model d’atenció centrat en la persona, en la seva qualitat de vida i en el suport conductual positiu. També aposta per la inclusió tecnològica a l’edifici que ajudi a promoure l’autonomia personal de les persones que hi viuran, en línia amb els projectes residencials que està duent a terme l’entitat.

Es calcula que la posada en marxa d’aquesta residència comportarà la creació de 52 llocs de treball especialitzats i qualificats.

La fundació Ampans és una entitat sense ànim de lucre que treballa en l’acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat des del 1965. El president de l’entitat, Lluís Sánchez, ha recordat en l'acte que hi ha moltes persones amb discapacitat intel·lectual que estan esperant plaça per accedir a un servei assistencial, especialment de residència. La manca de places fa que moltes persones no puguin ser ateses als seus municipis. Per aquest motiu, Lluís Sánchez ha manifestat que “hem assumit el repte, però ho fem esperonats per les famílies que han estat el veritable motor d’aquest projecte”.

Per la seva banda, Carles Godall, en representació de la coordinadora de famílies Capaç, ha recordat que la residència és fruit de la perseverança de les famílies que han estat reivindicant el servei residencial durant anys. “Massa famílies han hagut de portar els seus familiars fora de Terrassa i de la seva comarca, havent de marxar a viure fora perquè a la teva ciutat no hi ha plaça per als teus fills i filles, a la qual tenen dret” ha reblat Carles Godall.

Durant l'acte, les persones participants han escrit un missatge en pedres que s'ubicaran a un lloc destacat de la residència una vegada finalitzada la construcció. Seguidament, la comitiva ha assistit a l'explicació del projecte per part de l'equip tècnic, i ha fet una passejada pel perímetre de l'obra. Com a tancament, l'alcalde i el conseller han signat el llibre d'honor d'Ampans.

Pedres amb missatges que es distribuiran per la residència / Arxiu Particular

L'esdeveniment també ha comptat amb la presència de Meritxell Lluís, tinenta d'alcalde de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans; Noel Duque, tinent d'alcalde d'Acció Social i Cicles de la vida, representants de Prodis Terrassa, amb qui Ampans treballa en aliança, LaFACT Factoria Social de Terrassa, l’Associació de Veïns de Sant Llorenç i representants de l’Institut Cavall Bernat.