L’Ajuntament estudia la creació de noves piscines públiques a Manresa

La manca de piscines públiques d’estiu a Manresa, que fa habituals els desplaçaments a altres poblacions de l’entorn amb una millor oferta, es va posar sobre la taula al darrer ple municipal a proposta de Fem. Amb esmenes de Junts i del govern, es van adoptar compromisos per estudiar la creació de nous equipaments i millorar els existents.

L’Ajuntament es va comprometre «a dur a terme un estudi de viabilitat per a la creació de noves piscines públiques, incloent-hi la identificació d’espais adequats i la determinació de la inversió necessària per a la seva construcció».

També es va acordar ampliar les piscines municipals actuals per tal d’augmentar la seva capacitat i millorar les instal·lacions existents, no només des de la vessant lúdica sinó també des de la pràctica dels esports d’aigua que s’hi estan duent a terme.

Procés participatiu

A més s’iniciarà un procés participatiu amb la ciutadania i les entitats esportives que tenen relació amb el medi aquàtic, per recollir propostes i opinions sobre les ubicacions possibles, les característiques i la gestió de les possibles noves instal·lacions aquàtiques.

La moció va ser aprovada després que l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem demanés la retirada de la pretensió de Fem d’establir una partida del pressupost municipal de l’any 2025 per a la construcció i habilitació de noves piscines públiques, assegurant-se que aquestes siguin accessibles per a totes les persones, independentment de la seva edat o condició física.

El text aprovat afirma que la manca de piscines públiques a Manresa no és tan sols per a l’estiu, sinó que falta espai de làmina d’aigua a la ciutat, i en especial al complex de les piscines municipals com a equipament de referència tant per a la pràctica esportiva del Club Natació Manresa com per a l’oci dels abonats de les piscines i dels banyistes ocasionals.

També es va posar de manifest que la regidoria d’Esports ha encetat el procés de redacció del mapa d’instal·lacions esportives municipals que ha de generar la fotografia global dels equipaments instal·lacions esportives que la ciutat necessita.

Vista del llac de l'Agulla / Arxiu/Oscar Bayona

Dècades i dècades de propostes sense materialitzar És un tema de tota la vida. La necessitat de més espai de piscines de lleure a Manresa és una qüestió que ha anat emergint i submergint-se durant dècades sense acabar de cristal·litzar mai. Fa 34 anys, aquest diari publicava que una empresa promotora de parcs aquàtics havia proposat a l’Ajuntament la construcció d’un gran complex de piscines a la zona de Can Font, al barri de la carretera der Santpedor. La inversió era de 6 milions d’euros i l’Ajuntament veia de bon ull el projecte sempre que es garantís no només que es conservaria el bosc sinó que es milloraria. El parc aquàtic de Can Font havia de tenir piscines, tobogans i un espai descobert i un altre cobert perquè les instal·lacions poguessin ser utilitzades tant a l’estiu com a l’hivern. S’havien d’inaugurar el 1992, però no va ser pas així. Durant anys, la localització que semblava òbvia era el Congost, després va aparèixer el parc de l’Agulla i el riu com a nous escenaris. Diferents forces polítiques van fer propostes tenint en compte que era més que notori que els millors testimonis de la situació de les piscines d’estiu públiques eren a Sant Fruitós, on una part significativa de la clientela de la seva piscina durant l’estiu és manresana. També Sant Joan, Santpedor i Navarcles atreuen molts veïns de la capital comarcal, seduïts per l’amplitud de les instal·lacions. L’estiu del 2007 es va estrenar la nova piscina exterior municipal de Manresa. Però l’oferta pública a disposició de tothom s’ha limitat a una piscina única i petita rodejada d’una superfície de gespa artificial. L’Ajuntament ha assistit a aquest greuge sense fer-hi res més que especular sobre si un dia construirà un nou complex a l’Agulla o al Congost. En el debat polític fins i tot es va plantejar fer una piscina al riu aprofitant la intenció de l’Ajuntament d’invertir en la llera del Cardener al seu pas per Manresa per convertir-lo en un espai públic de lleure. Es va esgrimir el fet que a d’altres ciutats d’Europa s’hagin instal·lat piscines a la superfície de determinats rius amb resultats molt positius. L’any 2018 es va fer públic que Manresa estudiava la construcció d’unes piscines descobertes dins l’àmbit de l’Agulla. Era una de les propostes del document d’ordenació urbanística i usos del parc i el seu entorn que la Junta General del Consorci de l’Agulla, integrat pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós, va presentar. El Departament de Territori de la Generalitat va plantejar, més recentment, unes piscines d’estiu a l’Agulla un cop s’ampliï el parc que no serien uns equipaments típics sinó que tindrien un aspecte molt més «naturalitzat», segons van assegurar dos dels responsables de redactar el Pla Director Urbanístic de l’Agulla. Tot seguit, propietaris dels entorns del parc de l’Agulla es van posicionar públicament en contra de la instal·lació de piscines municipals a la zona sud, entre el Centre Tecnològic Eurecat i la zona del llac, tal com descrivia el document previ al Pla Director. Els veïns van expressar la seva disconformitat en una passejada participativa.

