L'escut de l'antic cinema Olimpia de Manresa s'ha de reparar sense modificar-ne l'estètica

La reparació de l'escut de l'antic cinema Olimpia, que va despendre's parcialment el passat dimecres 24 de juliol, s'haurà de fer sense modificar en cap aspecte l'estètica de la façana. L'edifici situat al número 21 del carrer Guimerà de Manresa és considerat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i com a tal, està inclòs en el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa.

L'immoble, que actualment acull la botiga de Zara a Manresa, compta amb una protecció parcial, segons consta a la seva fitxa emmarcada en el pla abans citat. Consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Manresa comenten que quan es produeixen incidents d'aquesta tipologia, "el que fa l'Ajuntament és dictar mesures cautelars a la propietat per tal que ho reparin d'acord amb el que marqui la seva fitxa".

Tanmateix, la fitxa d'aquest edifici es troba dins la carpeta "Edificis públics" en el pla de protecció del patrimoni, però es tracta d'un error perquè és de titularitat privada. Els propietaris de l'immoble seran els encarregats de fer les reparacions corresponents sense modificar l'estètica de la façana de l'edifici d'estil noucentista.

Importància històrica

El cinema Olimpia va inaugurar-se el 8 de juliol del 1927 amb un aforament de 1.374 butaques. L'estil noucentista de la façana principal es veu reflectit també en els elements que la decoren com les baranes dels balcons i el medalló circular que va patir l'incident aquesta setmana.

Amb el Gran Kursaal i el Modern Palace inaugurats el mateix any 1927, hi havia una forta competència en el sector, per això l’Olimpia va desplegar un ampli ventall de recursos publicitaris per atraure públic com diorames o homes anunci que anaven disfressats pel carrer. El cinema va tancar el 1984 i des d'aquell moment l'edifici s'ha destinat a usos comercials.