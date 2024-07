El projecte per redissenyar la rotonda dels Trullols de Manresa estarà enllestit la tardor

El departament de Territori tindrà enllestit a la tardor el projecte per millorar la rotonda d’enllaç entre la carretera C-55, la ronda de Manresa, i Els Trullols i el polígon industrial de Bufalvent. La previsió és que un cop dissenyada la proposta, es procedeixi a licitació de les obres, que es calcula que poden arribar a costa un milió i mig d’euros.

L’anunci l’ha fet aquest divendres l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, durant una visita que ha fet a la vorera que s’ha acabat de construir en aquesta mateixa zona, tocant a la rotonda en qüestió. Connecta el carrer Alvar Aalto amb la passera que uneix el barri de Cal Gravat i el polígon de Bufalvent que es va inaugurar a finals de l’any passat. Es tracta d’una iniciativa per millorar la mobilitat, en aquest cas de vianants o ciclistes, entre Cal Gravat i Bufalvent. «Dos sectors de la ciutat molt propers, però que tenien una molt mala connexió», ha dit.

Segons Aloy, la passera i la vorera formen part d’un pla de treball que s’està fent juntament amb el Govern per repensar «aquest nus mal resolt, al nostre entendre, que és l’accés de la C-55 cap al polígon dels Trullols». D’entrada el carril de desacceleració per entrar als Trullols cap els Trullols és molt curt i molt tancat. Els conductors es veuen abocats de seguida a una rotonda que no és gens intuïtiva i a la qual va a parar sense massa marge de maniobra.

Un cop a la ronda, a la dreta es trenca cap als Trullols passant per davant de la comissaria dels Mossos. Més a l’esquerra es va cap a la carretera del Pont de Vilomara tot i que cal anar alerta perquè també hi ha un carril d’incorporació dels vehicles provinents dels Trullols. Si es continua encara més cap a l’esquerra hi ha el ramal en direcció a la població del Pont de Vilomara i al polígon de Bufalvent.

Ramal cap al nord

El que també ha de resoldre el projecte és la possibilitat d'incorporar-se a la mateixa ronda per anar en direcció nord. Actualment, s’ha de passar per dins del polígon industrial de Bufalvent o bé per la carretera de Viladordis per quedar en direcció Vic-Berga o anar cap a l’eix Transversal. El projecte també hauria de resoldre demandes dels veïns de Cal Gravat per resoldre passos per anar a peu a Viladordis. Actualment s’ha de creuar la carretera.

«A la tardor tindrem el projecte i esperem que es pugui licitar per tirar endavant les obres» que no tan sols ha de millorar la mobilitat, sinó també la seguretat, ha dit Aloy.

Visita amb veïns i industrials

Juntament amb el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia; la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero; el president dels veïns de Cal Gravat, Rafel Guirado; i el president dels empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, ha visitat la nova vorera que va a parar la passera per a vianants i ciclistes que passa per sobre de la C-55.

L'alcalde, regidors i veïns, a la passera que uneix Cal Gravat amb Bufalvent / AXEL CASAS

La vorera fa 267 metres de longitud i 4 d’amplada. Il·luminada i amb nous passos de vianants, l’actuació s’ha allargat tres mesos i ha costat 285.000 euros que han sortit de l’Ajuntament. La passera la va pagar la Generalitat i va costar 650.000 euros.

«La primera peça d’aquest engranatge va ser la passera», ha dit Aloy, «que ens permet creuar la C-55 d’una manera segura. Faltava completar tot el projecte amb aquesta vorera». Un tram és carril-bici, i se separa de la calçada per a vehicles amb separadors de PVC.

Per la seva part Ladrón de Guevara ha assegurat que la passera i la vorera són infraestructures que fa anys que «demanàvem perquè no hi havia un accés fàcil a peu, amb bici o patinet al polígon. Millora la mobilitat i pels treballadors és important».