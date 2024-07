Els productors del Bages respiren tranquils després de la incertesa

L'olor de tomàquet acabat de collir ha fet acte de presència un any més en el mercat de la Festa del Tomàquet, que ha tingut lloc aquest matí al passeig Pere III de Manresa, davant el Casino. Els productors del producte estrella d'estiu de l'horta bagenca es mostren satisfets i per fi, després d'una època molt complicada per la sequera, poden respirar una mica més tranquils.

Gemma Rossinyol, productora del Mas Rossinyol, explicava que ha estat una temporada complicada: "no sabíem si plantar o no, i al final hem tingut aigua i ens ha anat prou bé la producció". L'any passat van haver de fer una inversió bastant important per canviar el sistema de reg i fer una bassa per poder implementar el gota a gota, "si no ho haguéssim fet, segur que no hauríem pogut plantar perquè necessitem regar quan toca i hem de saber segur que disposarem de l'aigua que ens cal".

Un altre dels productors que també va haver d'invertir perquè el seu reg fos més eficient és Pere Calafell, de Can Calafell a Viladordis. "Era invertir o morir", concloïa. Ara està satisfet amb la producció d'enguany i també amb les vendes del mercat: havia portat uns 120 quilos de producte i quan quedava menys d'una hora perquè acabés el mercat només en quedaven una quinzena, "espero vendre tot el que queda", deia.