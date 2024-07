Manresa estrenarà un nou servei de control de coloms

El regidor de Salut, Anjo Valentí, va avançar en el darrer ple que l’Ajuntament de Manresa ha fet una nova adjudicació de la gestió de la població de coloms i altres espècies d’aus a la ciutat.

Valentí va afirmar, responent una pregunta del grup municipal del Front Nacional, que «en les pròximes setmanes presentarem públicament un nou servei de control de coloms per part d’una nova adjudicació que s’ha atorgat».

L’Ajuntament va contractar el 2019 l’empresa Biodiversitat per gestionar la població d’aquesta espècie i d’altres ocells a la ciutat després que es retiressin de forma definitiva els remolcs que s’utilitzaven a Manresa per fer captures de coloms des del 2009.

Segons el regidor de Salut, la nova empresa "ha obtingut millor valoració en els diferents barems que tenia la licitació". I serà presentada públicament quan portin més setmanes fent la feina i la tinguin més apamada.

"Molta pedagogia"

El darrer estudi que es va fer de càlcul de densitat de coloms és de l’any 2018 i va establir una forquilla d’entre 663 i 860 coloms per quilòmetre quadrat.

Valentí va afirmar que es tractava d’una «densitat reduïda» i que un cop transcorreguts 6 anys el càlcul «s’hauria d’actualitzar».

El regidor de Salut va explicar que per controlar la població de coloms es fan requeriments a propietaris perquè evitin que habitatges buits o construccions abandonades es converteixin en zones on dormen i s’agrupen gran quantitat d’aus. L’Ajuntament actua subsidiàriament (fa l’obra, però passa la factura al propietari) quan no s’executen els requeriments.

Va explicar que s’actua amb «molta pedagogia» amb les persones que incompleixen la prohibició d’alimentar els coloms, es reparteix informació i es col·loquen cartells per recordar que no és acceptable proporcionar-los menjar.

El regidor de Salut va explicar que hi ha una parella d’agents cívics que vetllen perquè es respecti la normativa. «I, en última instància hi ha una funció sancionadora aplicant l’ordenança de civisme». Per raons de salubritat també s’intervé en punts en els quals es considera que els coloms poden generar un perill sanitari.