Benvingut Aligué comparteix els seus trucs per cuinar tomàquets

Un tàrtar de tomàquet, un gaspatxo o «aigua de tomàquet» són algunes de les elaboracions que ahir va compartir el cuiner manresà jubilat Benvingut Aligué. Poc més d’una vintena d’espectadors van poder descobrir els secrets per cuinar tomàquets en boca de qui havia estat un dels cuiners més destacats de la comarca.

Tot i les incidències tècniques i falta d’algun producte per treballar, Aligué va començar dient que «el més important és tenir un producte bo i comprar-lo al pagès de confiança» també va afegir que «si es vol tenir un producte de qualitat, cal fer un esforç per anar-lo a buscar».

El primer que va fer va ser un tàrtar de tomàquet. «El més important és que tingui la pell gruixuda», per poder picar-lo sense que quedi desfet. Després de tallar el tomàquet hi va afegir salsa Perrins, tàperes picades i el rovell d’un ou. Va explicar que també s’hi pot afegir ceba, però va apuntar que sempre és millor que estigui escaldada perquè després no repeteixi. Segons Aligué, en aquest plat també s’hi pot afegir de forma opcional llonganissa o pernil salat tallat a daus petits.

Seguidament, va preparar un gaspatxo de forma habitual, però va apuntar un dels seus trucs perquè no quedi ni massa salat ni tampoc insípid: amanir la barreja un cop ja estigui triturada i freda.

També va ensenyar a fer tomàquets secs al forn, que segons va explicar, «es poder fer servir en moltes receptes». El resultat de posar un tomàquet ple al forn durant dues hores a uns 100ºC són uns tomàquets secs amb menys consistència que els típics italians, per tant, aportaran un sabor més suau als plats on s’inclogui.

Pel que fa a la salsa de tomàquet per a la pasta, el cuiner va remarcar que «és important que la consistència i potència de la salsa tingui a veure amb la de la pasta, quan estem cuinant una pasta més primeta, lligarà millor una salsa de tomàquet que sigui suau, mentre que amb una pasta amb més cos, la salsa també ha de tenir més consistència.

També fer «aigua de tomàquet», el resultat de colar el líquid combinat amb algun licor.